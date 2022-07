Requião visita Ivaiporã e fala de sua pré-candidatura ao Governo

Da Redação

A Caravana Requião esteve em Ivaiporã, na última quinta-feira (21). O evento que ocorreu no Salão Mari Noivas reuniu lideranças de partidos políticos, movimentos sociais e sindicais, e apoiadores da pré-candidatura do ex-governador e ex-senador Roberto Requião ao Governo do Paraná pelo Partido dos Trabalhadores (PT). Neste ano já teve uma série de atividades em todas as regiões do estado. Em 2021, foram realizados dez encontros em diversas regiões.

Segundo Roberto Requião, a Caravana busca ouvir a população e somar forças para a reconstrução do Paraná. "É momento de união, por isso convidamos a todos, independentemente do partido político, para que participem conosco. Estamos estabelecendo uma frente ampla para que se possa trazer de novo a esperança ao nosso povo".

Durante seu discurso, Requião disse que é necessário unir forças para defender o desenvolvimento do Paraná e do país. Ele ainda criticou a privatização de empresas estatais. “Eu estou aqui movido à indignação, porque conheço o nosso estado e conheço o nosso país. E de repente eu vejo mulheres assaltando caminhão de lixo para alimentar a família. Eu vejo, o desemprego, o desespero e um governo estadual e federal que se dedica a privilegiar os muitos ricos. Resolvi então, peitar esse desastre, apoiando nacionalmente o Lula e me colocando como pré-candidato aqui no estado”, disse Requião.

Ainda durante o encontro que contou com a participação do deputado federal Enio Verri e dos deputados estaduais, Requião Filho, Professor Lemos e Arilson Chioratto, presidente estadual do PT, foi realizada novas filiações ao Partido dos Trabalhadores, dentre eles, o ex-prefeito de Ivaiporã, Flávio Pereira Teixeira. “O Requião já mostrou que sabe como se faz e fico muito feliz em caminhar junto”, disse Flávio Teixeira.

Também participaram da reunião, o prefeito de Santa Maria do Oeste, Oscar Delgado; os ex-prefeitos: Augusto Cicatto (Ariranha do Ivaí) e Valentin Darcin (Manoel Ribas); as vereadoras Greice (Godoy Moreira) e Josane Disner (Ivaiporã), o ex-vereador de Ivaiporã Ademir Prudêncio, o Toro, pré-candidato a deputado federal, o presidente do PT de Ivaiporã, José Antônio Sirço, o Zé do Foto, Sérgio Chaves presidente a APP e Ireno Prochnow do MST representando o regional, dentre outros.

