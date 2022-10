Requião Filho viraliza com vídeo sobre motivos para votar em Lula

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Deputado estadual reeleito Requião Filho, durante entrevista à TNonline para as eleições 2022

Um vídeo descontraído, do deputado estadual reeleito RequiãoFilho (PT), viralizou nas redes sociais. "Tô me oferecendo… pra explicar o porquê o Lula é necessário. Chama inbox!" - Com esta frase e um vídeo ele convida blogueiros e influenciadores das redes sociais para conversar sobre o segundo turno.

continua após publicidade .

Conforme a assessoria do deputado, a brincadeira tomou proporções inimagináveis e em poucas horas o número de novos seguidores disparou, juntamente com comentários engraçados e que flertavam com o parlamentar.

"Foi muito divertido e é bacana usar o humor para falarmos de coisa séria. O atual cenário político e a disputa eleitoral têm causado uma aversão ao assunto em muita gente, então resolvi quebrar o protocolo e puxar para a brincadeira, para ver se conseguimos chegar nas pessoas e conversar de fato com elas", explica o deputado.

continua após publicidade .

Após a publicação do vídeo, Requião Filho divulgou um artigo em que lista 22 motivos - numa provocação ao número do candidato adversário do PT - para votar em Lula. Veja:

Siga o TNOnline no Google News