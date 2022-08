Renata Borges diz que candidatura é luta diária contra preconceitos

Da Redação

Renata Borges se apresenta como um ato político

Renata Borges se apresenta como um ato político. Ela tem plena consciência dos desconfortos que causa numa sociedade machista e permeada de preconceitos. “Eu não peço licença ou autorização para acessar meus direitos. Eu ocupo esses espaços”, resume, explicando a militância diária contra preconceitos que vitimam preferencialmente mulheres, pretos, pobres e toda a população LGBTQIA+. “E o preconceito a gente destrói. A gente desconstrói, com informação”, diz. A candidata pelo PDT de Apucarana falou à reportagem do TNOnline na série de entrevistas com os candidatos da cidade e região. Veja a entrevista completa logo abaixo.

Ativista dos movimentos sociais, Renata Borges destaca a luta diária contra os preconceitos estruturais na sociedade.

“Minha luta não é da boca para fora. Eu sei o que é essa violência contra as minorias” - Renata Borges, candidata - Renata Borges, candidata

Ela ainda lembra da vivência diária contra o preconceito:

“A população trans vive essa luta diária. E a violência política aumentou muito nos últimos três anos, inclusive com muitas mortes. E a violência contra a mulher é muito maior. A mulher sempre sai atrasada nas disputas eleitorais por terem filhos, por falta de recursos financeiros, por serem mulheres”, diz, reafirmando que os espaços de poder, mesmo os partidos, são violentadores das mulheres, sejam elas brancas, religiosas, mas principalmente, se forem negras, pobres e LGBTQIA+.

Em Entrevista ao TNOnline, Renata Borges se apresenta como candidata a deputada federal e fala de suas principais bandeiras de luta. Além do combate aos preconceitos, prioriza o debate sobre o sistema prisional, mas também fala na necessidade de redução do chamado “Custo Brasil” para estimular a iniciativa privada, melhorando a geração de emprego e renda e de programas de inclusão social. Veja: null - Vídeo por: Reprodução

CONHEÇA A CANDIDATA

RENATA BORGES BRANCO

DATA DE NASCIMENTO - 19/10/1982

GÊNERO - Feminino

COR / RAÇA - Branca

ESTADO CIVIL - Solteira

NATURALIDADE - Curitiba

GRAU DE INSTRUÇÃO - Superior completo

OCUPAÇÃO - Outros

PARTIDO ISOLADO - PDT

Eleições anteriores

Ano Cargo Estado Partido

2022 Deputado Federal PARANÁ PDT Concorrendo

2020 Vereador APUCARANA PT Não eleito

2018 Deputado Federal PARANÁ PSB Suplente

(Dados do TSE)

