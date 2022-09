Regina Cabral quer mandato em defesa da causa animal na Alep

Da Redação

Servidora pública federal e ex-professora Regina Célia Cabral Rodrigues

Conhecida em Rolândia pela defesa intransigente dos animais há mais de duas décadas, a servidora pública federal e ex-professora Regina Célia Cabral Rodrigues quer levar a causa para a esfera do legislativo estadual. Ela é candidata a deputada estadual pelo Podemos para construir um mandato em apoio às ongs e voluntários que se dedicam à causa em todo o Paraná. “É uma luta muito árdua, que envolve muita gente voluntária e apaixonada, que enfrenta muita dificuldade, todos os dias”, diz a protetora. Ela falou à Tribuna na série de entrevistas com os candidatos da região nas eleições de 2022. Veja a entrevista completa ao final desse texto.

Regina Cabral é fundadora da Associação Mundo Animal de Rolândia (Amar), uma entidade que tem cerca de 40 voluntários, dos quais 10 com atuação mais intensa, envolvidos nos trabalhos de resgate de animais de rua e tratamentos para encaminhar os bichos para adoção. A entidade trabalha para a castração dos animais de rua, com os protocolos de vacinações e ainda ajuda na arrecadação de ração para alimentar os animais recolhidos e ajudar famílias carentes que tem animais de estimação.

“As entidades existem em todo o Estado. E todas fazem um trabalho que exige muito dos voluntários”, diz a candidata, ressaltando que essas pessoas trabalham de graça para preencher o vazio deixado pelo estado, que se omite nessa questão. “A gente dedica amor, tempo e até tiramos dinheiro de nossos bolsos para atender uma questão que é de saúde pública”, lembra. Segundo ela, assegurar cuidados adequados para a saúde dos animais é também investir na saúde pública, ao reduzir os riscos de zoonoses, por exemplo.

Por falta de políticas públicas adequadas, Regina Cabral afirma que os problemas com animais de rua só aumentam em todo o estado.

“As ongs dependem de ajuda, fazem eventos, rifas, bazares, dependem da boa vontade das pessoas para resolver um problema que é da sociedade. Então, precisamos investir em políticas públicas e por isso decidi ser candidata para ajudar de forma mais objetiva a encontrar soluções desses problemas e garantir condições para que os animais recebam os cuidados adequados” - Regina Célia Cabral Rodrigues, candidata - Regina Célia Cabral Rodrigues, candidata

Regina diz que vai trabalhar para criar uma rede de clínicas veterinárias públicas no Estado, para onde possam ser levados os animais que precisam de castração, vacinações e cuidados clínicos. “Cuidar da saúde animal é também cuidar da saúde humana”, reitera. A cuidadora diz que existem boas experiências, como as realizadas em Curitiba e Londrina, que podem ser replicadas em outras cidades.



Ele tem feito contato com ongs e voluntários da causa animal em todo o Estado e, na região Norte, já fez contatos com entidades de Apucarana, Arapongas, Bela Vista do Paraíso e Sapopema, entre outras. “Estou conhecendo alguns projetos, como o abrigo em Apucarana, que funciona muito bem, para levar esses modelos para outras regiões”. Segundo ela, se os voluntários nas cidades contarem com parcerias com o poder público, será possível reduzir a população de rua de animais em poucos anos. Ela diz que o projeto também depende de mudar a cultura da população, chamando a atenção para a responsabilidade quanto aos cuidados dos animais adotados. “Maus tratos animais é crime. E maus tratos é deixar o bicho acorrentado, sem água ou sem comida, sem os cuidados veterinários básicos, é abandonar nas ruas”, ressalta.

VEJA A ENTREVISTA NA ÍNTEGRA:





CONHEÇA A CANDIDATA REGINA CELIA CABRALRODRIGUES

DATA DE NASCIMENTO - 24/09/1956

GÊNERO - Feminino

COR / RAÇA - Branca

ESTADO CIVIL - Casada

NATURALIDADE - Rolândia

GRAU DE INSTRUÇÃO - Superior completo

OCUPAÇÃO - Servidor Público Federal

ELEIÇÕES ANTERIORES

Ano Cargo Estado Partido

2022 Deputado Estadual PARANÁ PODE Concorrendo

2020 Vice-prefeito ROLÂNDIA PODE Não eleito

(Dados do TSE)



