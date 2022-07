Região tem quase 350 mil eleitores aptos a votar nas eleições de 2022

Da Redação

O presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná (TRE-PR), desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura, divulgou oficialmente nesta quarta-feira o número de eleitores do Estado aptos a votar nas eleições de 2 de outubro deste ano. Nos 399 municípios do Paraná, o eleitorado soma 8.475.626.

Curitiba é a cidade com maior número de votantes, com 1.413.413 pessoas, seguida por Londrina (393.687), Maringá (294.583), Ponta Grossa (251.970) e Cascavel (233.753). A região de Apucarana, que compreende 26 cidades da Associação dos Municípios do Vale do Ivaí (Amuvi), mais Arapongas e Sabáudia, tem um total de 349.110 eleitores inscritos e aptos a comparecer às urnas. O montante é 2,6% maior em relação às eleições municipais de novembro de 2020, quando foram contabilizados 339.957 eleitores.

Dos 28 municípios da região, 24 registraram aumento do eleitorado e quatro tiveram queda, embora em números considerados pequenos: Borrazópolis, menos 77 (-1,1%), Cruzmaltina, com menos 21 (-0,7%), Faxinal, com menos 17 (0,1%) e Rosário do Ivaí, que teve uma baixa de 69 eleitores (-1,3%).

As cidades que mais aumentaram o eleitorado são Cambira, com mais 238 (4,0%), Apucarana com mais 3.470 (3,8%) e Arapongas, que teve um acréscimo de 3.008 eleitores (3,7%).

De acordo com números oficiais do TRE-PR, o eleitorado dos 399 municípios do Estado, que vai às urnas no dia 2 de outubro, cresceu 6% em comparação com as eleições gerais de 2018, quando foram eleitos presidente, governadores, senadores e deputados federais e estaduais. Na última eleição geral, eram 7.971.083 eleitoras e eleitores com o título eleitoral em dia.



PERFIL DO ELEITORADO

Do total do eleitorado paranaense hoje, 52,59% ou 4.457.137 são mulheres e 47,41% ou 4.018.333 são homens.

A maioria dos eleitores do Estado tem o ensino médio completo (2.365.377), seguida daqueles com o ensino fundamental incompleto (1.947.763), superior completo (1.195.646), médio incompleto (1.160.243), fundamental completo (633.486), superior incompleto (607.025), lê e escreve (363.881) e analfabetas(os) (201.717). O eleitorado paranaense tem, em sua maioria, entre 45 e 59 anos, com 2.186.246 pessoas nessa faixa etária. A média de idade no Estado é 44 anos. Eleitoras e eleitores com 60 anos ou mais representam a segunda maior faixa etária, com 1.786.518 pessoas. Em seguida, estão as pessoas entre 25 e 34 anos, com 1.696.712, e pessoas com idade entre 35 e 44 anos, representando 1.661.219. Por último, está o eleitorado que tem entre 16 a 24 anos, totalizando 1.138.670.

Por, Edison Costa

