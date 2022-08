Ratinho Junior terá maior tempo no horário eleitoral gratuito

Da Redação

Ratinho Júnior (PSD) é candidato à reeleição ao governo do Paraná

O candidato à reeleição ao governo do Paraná, Ratinho Junior (PSD), terá o maior tempo no horário eleitoral gratuito, que começa na televisão e no rádio na próxima sexta-feira (26). Ratinho, que disputa pela coligação A Mudança Não Para (Republicanos, PP, PSD, União Brasil, MDB e PL), terá 6 minutos e 31 segundos. O candidato da Federação Brasil Esperança (PT, PCdoB e PV), ex-governador Roberto Requião, terá 2 minutos de propaganda eleitoral.

Os horários são definidos com base no número de deputados federais de cada partido, coligação ou federação, e foram definidos durante reunião nesta sexta-feira, entre representantes de partidos e federações, no Tribunal Regional Eleitoral do Paraná (TRE-PR). Partidos e federações ainda poderão contestar os horários. O PDT, que tem como candidato a governador Ricardo Gomyde, terá 57 segundos. Em seguida aparece a candidata do PSOL, Professora Angela, com 31 segundos. Os demais candidatos ao governo são de partidos sem representação na Câmara Federal.

A ordem de veiculação do primeiro dia da propaganda foi definida em sorteio. A propaganda começará pela federação PSOL/REDE; em seguida o tempo será destinado ao PDT, à coligação A Mudança não Paraná e à Federação PT/PCdoB e PV.

No primeiro turno, o horário eleitoral gratuito será exibido de 26 de agosto a 29 de setembro, três dias antes do primeiro turno, que será realizado em 2 de outubro.

