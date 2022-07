Ratinho Junior recebe apoio do Solidariedade na disputa ao Governo

Da Redação

O Partido Solidariedade realizou na noite desta sexta-feira (29) a sua convenção estadual no Paraná, em que formalizou o apoio à candidatura do atual governador Carlos Massa Ratinho Junior, do Partido Social Democrático (PSD), à reeleição. O evento, que também serviu de lançamento para as candidaturas para deputados estaduais e federais da legenda, aconteceu no Clube Dom Pedro II, em Curitiba.

O espaço estava lotado com centenas de lideranças partidárias e pré-candidatos, que manifestaram apoio à coligação com o PSD na disputa ao executivo estadual. O Solidariedade é o terceiro partido a formalizar a coligação de apoio à Ratinho Junior, que anteriormente já havia recebido os apoios dos diretórios estaduais do Partido Progressistas (PP) e do Movimento Democrático do Brasil (MDB).

Segundo o presidente do diretório estadual e pré-candidato à reeleição, deputado federal Luizão Goulart, o partido conta com uma chapa forte para as eleições de 2022, com a meta de conquistar as primeiras cadeiras na Assembleia Legislativa e ampliar seu espaço na Câmara dos Deputados. “O Solidariedade tem um compromisso com o crescimento do nosso Estado e a nossa chapa reflete isso. São candidatos e candidatas empenhados em fortalecer a boa política e fazer a diferença com suas atuações”, disse.

“Nós acreditamos que o Paraná está no caminho certo, o do desenvolvimento. O governador e seu time estão preparando o estado para o futuro e nós queremos continuar ajudando o seu governo a ser o melhor de todos os tempos”, garantiu Goulart.

Em seu discurso, o atual governador agradeceu a confiança e o apoio dos membros do Solidariedade e disse que pretende fazer um segundo mandato de união em prol da população paranaense, o que tem tornado o Paraná uma referência em áreas como infraestrutura, saúde, economia e sustentabilidade.

União em prol dos que mais precisam

“Tiramos grandes obras do papel, como a revitalização da orla de Matinhos, que era falada desde 1996, estamos duplicando a Rodovia dos Minérios e construindo o Hospital Geral de Colombo, que são obras melhoram a vida dos moradores da região metropolitana”, disse Ratinho Junior, citando alguns exemplos do maior pacote de investimentos já feitos em obras nas mais variadas áreas e que abrangem todas as regiões do Paraná.

Ao citar programas como o Cartão Comida Boa, que repassa recursos mensalmente para que famílias carentes comprem alimentos, e o Mais Merenda, que oferece três refeições por turno aos estudantes dos colégios estaduais, o candidato à reeleição deixou claro que conta com o apoio dos partidos aliados para continuar a trabalhar por aqueles que mais precisam da ajuda do poder público.

“Além das grandes obras, criamos programas sociais que levam comida à mesa dos que mais precisam, temos o Casa Fácil, que é o maior programa habitacional do Brasil”, afirmou. “Com o Cartão Futuro, estamos oferecendo oportunidades de trabalho para os nossos jovens e adolescentes, além de dar uma perspectiva às mulheres que querem empreender e crescer, com créditos facilitados através do Banco da Mulher Paranaense”, concluiu Ratinho Junior.

