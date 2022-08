Ratinho Junior exalta a importância de jovens lideranças

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

A um público de aproximadamente 8 mil jovens de todo o estado ligados à instituição

O governador Ratinho Junior participou do Congresso Geral União da Mocidade da Assembleia de Deus do Paraná (UMADEPAR) neste sábado (20), em Ponta Grossa. A um público de aproximadamente 8 mil jovens de todo o estado ligados à instituição, ele exaltou a importância de que a juventude tenha iniciativa para exercer papeis de liderança em todos os aspectos da sociedade.

continua após publicidade .

“Eu tive a honra de ser o governador mais jovem eleito do Paraná, com 37 anos, o que muito me orgulha porque rompemos com a barreira da tradição”, disse Ratinho Junior. “Cada um de vocês também tem a oportunidade de ser grandes pastores, empresários ou políticos, em um momento em que o país, acima de tudo, precisa de líderes identificados com a igreja”, completou.

O governador também citou algumas medidas de sua gestão voltadas ao público jovem, como o Cartão Futuro, que oferece condições de inserção de até 35 mil jovens no mercado de trabalho com o auxílio financeiro a empresas que contratem aprendizes de 14 a 21 anos.

continua após publicidade .

“São R$ 300 para cada aprendiz contratado e R$ 450 se for uma pessoa com deficiência ou egressa do sistema socioeducacional”, explicou Ratinho Junior, ressaltando que a iniciativa está incluída em seu Plano de Governo para os próximos quatro anos.

O convite para participação do governador foi feito pelo pastor Perci Fontoura, que entre outros cargos preside a Convenção das Igrejas Evangélicas Assembleias de Deus no Estado do Paraná (CIEADEP), a Assembleia de Deus Ponta Grossa e de Umuarama.

“O nosso Paraná é o melhor estado do Brasil e o melhor governador desta nação”, elogiou Fontoura. “É um homem trabalhador, honesto, cristão, e que faz um trabalho excelente que repercute em todo o país”, completou o anfitrião.

O evento também contou com a participação do deputado federal e candidato a senador Paulo Martins, e da deputada estadual e candidata à reeleição Mara Lima.

Siga o TNOnline no Google News