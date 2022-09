Ratinho Junior destaca ações realizadas no Vale do Ivaí

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Ratinho Junior contou que, recentemente, recebeu uma carta com as principais demandas da região do Vale do Ivaí

O governador Ratinho Junior concedeu entrevista, na manhã desta terça-feira (27), às rádios Jandaia AM, de Jandaia do Sul, e Nova Era AM, de Borrazópolis, ambas no Vale do Ivaí. Ele destacou o desenvolvimento de obras e ações na região que visam melhorar a qualidade de vida dos moradores. Entre elas, citou o Hospital de Ivaiporã, obras urbanas realizadas em parceria com os municípios, estradas rurais, além de duplicações de vias com movimento intenso de veículos.

continua após publicidade .

“O Vale do Ivaí é uma prioridade para mim, não só por uma questão de paixão e de amor, já que eu sou filho da terra, mas também por necessidade e merecimento. A região foi esquecida durante décadas por governos passados. Para mudar essa realidade, realizamos investimentos sistemáticos em rodovias, hospitais, escolas e habitação, por exemplo, com o objetivo de atrair investimentos para as cidades, gerar emprego e renda e consequentemente desenvolver a região”, explicou Ratinho Junior.

Nascido em Jandaia do Sul, o governador disse que atualmente o Estado realiza uma política moderna, pautada pela transparência e voltada para o bem-estar da sociedade paranaense.

continua após publicidade .

“Tenho muito orgulho de ser Jandaiense e pé vermelho. O Paraná foi governado durante mais de 40 anos por três famílias. E esse filho de Jandaia do Sul trabalhou muito para chegar ao Governo do Estado e ter a oportunidade de representar a população do Vale do Ivaí. Mesmo com a pior pandemia do século e uma das piores crises hídricas da história temos muitos avanços para mostrar e tenho a certeza de que podemos fazer ainda mais pelos paranaenses nos próximos anos sem estas dificuldades”, acrescentou.

SAÚDE DESCENTRALIZADA

Na área da Saúde, o Estado construiu o Hospital Regional de Ivaiporã, reforçando o atendimento do Vale do Ivaí. Inaugurado antes do previsto, o hospital teve as obras antecipadas pelo Governo do Estado para se integrar à força-tarefa de combate à pandemia de Covid-19. Além de Ivaiporã, foram antecipadas as obras também do Hospital Regional de Telêmaco Borba, nos Campos Gerai, e de Guarapuava, na região Centro-Sul.

Administrado pela Rede de Assistência à Saúde Metropolitana, o Hospital de Ivaiporã reforça o atendimento em todo o Vale do Ivaí, região que compreende 16 municípios. O complexo médico foi todo equipado pelo Governo do Estado, com a instalação de cardioversores, eletrocardiógrafos, monitores e oxímetros.

continua após publicidade .

Também foram destinados recursos para a compra de equipamentos, por meio de convênios, aos hospitais Nossa Senhora de Fátima, em Jandaia do Sul, cujo repasse financeiro possibilitou a aquisição de um arco cirúrgico digital com pacote vascular.

MOBILIDADE

Para melhorar a infraestrutura e capacidade das rodovias, o governo Ratinho Junior liberou recursos para a pavimentação e recape asfáltico da duplicação do acesso secundário à Rodovia Celso Fúmio Makita, entre os municípios de Ivaiporã e Jardim Alegre e as ruas Brasil e das Flores, em Ivaiporã.

De acordo com o governador, também há projetos contratados para a revitalização da rodovia que liga Jandaia do Sul a Kaloré, que deverá receber terceiras faixas. “Esse é um projeto que será realizado nos próximos meses e assim que finalizado poderá ampliar sua capacidade de carga. Além disso, o Trevo de Mauá da Serra até Pitanga, também já contratado, vai oferecer mais segurança e melhor infraestrutura de acesso de todos que passam por ali”, contou.

continua após publicidade .

Ratinho Junior destacou as parcerias com os municípios paranaenses para a realização de obras urbanas nos municípios. Desde 2019, o Governo do Estado investiu R$ 1,9 bilhão em mais de 3 mil ações nos 399 municípios do Paraná. Mais R$ 1 bilhão foi repassado por meio do Sistema de Financiamento aos Municípios (SFM) para a realização de obras que mudaram a realidade das pessoas.

As ações envolvem sistema viário, como pavimentação e recape de vias, drenagem, acessibilidade, sinalização, paisagismo e iluminação; construção civil, como barracão industrial ou comercial, feira, escola municipal, posto de saúde, centros de convivência e terminal de transporte urbano; equipamentos municipais, como parque, praça, calçada, ciclofaixa e Meu Campinho; aquisição de terrenos para área industrial; e equipamentos rodoviários, como trator de esteira; motoniveladora; retroescavadeira; escavadeira hidráulica; minirrolo compactador; caminhão caçamba; e vans.

continua após publicidade .

“A nossa prioridade foi e continua sendo levar obras estruturantes, desde pavimentações, equipamentos e construções civis, para os municípios, melhorando a vida das pessoas e contribuindo com o desenvolvimento local e regional”, disse Ratinho Junior.

Para impulsionar a agricultura paranaense, segundo o governador, foram autorizados investimentos de cerca de R$ 364 milhões para obras de pavimentação com pedras irregulares ou blocos sextavados em estradas rurais desde 2019. O projeto, pensado para aumentar a competitividade da agroindústria paranaense e melhorar a qualidade de vida de quem vive na zona rural, já proporcionou a pavimentação de 1.000 quilômetros de vias com pedras poliédricas ou com blocos sextavados em todo o Paraná, beneficiando mais de 18 mil famílias de 2 mil comunidades.

“A conservação e manutenção de estradas rurais de forma adequada, além de proporcionar condições necessárias para a trafegabilidade e a garantia da sua vida útil, permite a preservação dos recursos naturais, especialmente a água e o solo, prevenindo e controlando a erosão, e reduzindo sensivelmente o carreamento do solo para os cursos d´água”, finalizou o governador.

PAUTAS DA AMUVI

Ratinho Junior contou que, recentemente, recebeu uma carta com as principais demandas da região do Vale do Ivaí elaborada pelos prefeitos da Associação dos Municípios do Vale do Ivaí (AMUVI). Segundo ele, o diálogo e o trabalho integrado com as prefeituras e associações de municípios é um dos fatores que fez a diferença nos avanços alcançados ao longo dos últimos quatro anos.

“Agradeço aos prefeitos da AMUVI que têm conversado frequentemente comigo e é muito bom perceber a boa organização dos prefeitos em nível regional. As associações municipais têm nos ajudado na elaboração do Plano de Governo porque são os prefeitos quem conhecem a realidade dos municípios e veem as dificuldades e os desafios da população”, relatou.

“Muito do que está na carta apresentada pelos prefeitos é possível de ser feito e poderá ser acrescentado ao nosso planejamento. A exemplo do que fizemos com os consórcios de saúde e segurança pública, queremos avançar na parte de infraestrutura, auxiliando na elaboração dos projetos e execução das obras prioritárias para a região”, concluiu o governador e candidato à reeleição.

Siga o TNOnline no Google News