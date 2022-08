Ratinho Junior chega a 52% das intenções de voto ao Governo do Paraná

Da Redação

A pesquisa foi divulgada nesta terça-feira (16)

O Instituto RealTime Big Data divulgou nesta terça-feira (16) o seu terceiro e mais recente levantamento sobre a disputa ao Governo do Paraná. Contratada pela Tv Record, esta é a primeira pesquisa realizada após o registro oficial das candidaturas e elevou a perspectiva de vitória do atual governador Carlos Massa Ratinho Junior (PSD) no 1ᵒ turno, que chegou a 52% das intenções de voto, contra 22% de todos os seus adversários somados.

Na sequência, estão o ex-governador Roberto Requião (PT), que marcou 18%. Com 1% cada, aparecem quatro candidatos: Ricardo Gomyde (PDT), Professor Ivan (PSTU), Ângela Machado (PSOL) e Vivi Motta (PCB). Solange Bueno (PMN), Joni Correia (DC) e Adriano Teixeira (PCO) não chegaram a 1%, enquanto brancos e nulos somam 13%, mesmo índice dos que não souberam ou não responderam.

Quando são analisados apenas os votos válidos, Ratinho Junior chega a 71% das intenções contra 29% dos demais candidatos. A 47 dias da eleição e em viés de alta, o governador segue como franco favorito na disputa, o que pode ser explicado em parte pela alta taxa de aprovação de sua gestão pela população paranaense.

Perguntados sobre a aprovação da gestão Ratinho Junior a frente do Palácio Iguaçu, 61% dos entrevistados disseram aprová-la, ante 30% dos que alegam desaprovar. Os outros 9% não souberam ou não responderam a pergunta. O impacto nas intenções de voto fica mais evidente quando são analisados os níveis de avaliação da população, em que 52% disseram considerar a atual gestão estadual como ótima ou boa, o que coincide exatamente com a porcentagem de eleitores que pretendem votar no governador.

SENADO – O RealTime Big Data também avaliou a intenção de votos para a única vaga em disputado ao Senado Federal no Paraná. Sérgio Moro (União Brasil) aparece a frente, com 30%, seguido por Álvaro Dias (Podemos), com 27%, e Paulo Martins (PL), com 8%. Aline Sleutjes (PROS) e Rosane Pereira (PV) têm 2% cada, enquanto Orlando Pessuti (MDB), Laerson Matias (PSOL), Desiree Salgado (PDT) e Carlos Saboia (PMN) aparecem com 1%. Roberto França (PCO) não chegou a 1% das intenções.

SOBRE A PESQUISA – O levantamento da RealTime Big Data, contratado pela TV Record, ouviu 1.500 eleitores do Paraná por telefone entre os dias 13 e 15 de agosto. A margem de erro é de três pontos percentuais para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. A pesquisa está registrada na Justiça Eleitoral sob o protocolo PR-06612/202.

