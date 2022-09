Ratinho Jr. tem candidatura oficializada pela Justiça Eleitoral

Da Redação

Governador Ratinho Junior (PSD)

O governador Ratinho Junior (PSD) foi o primeiro a ter a sua candidatura ao Governo do Paraná aprovada pela Justiça Eleitoral. O pedido foi enviado pela coligação “A mudança não para. Pra frente Paraná”, formada por 11 partidos, e deferido pela desembargadora Claudia Cristina Cristofani.

Ne decisão publicada na última semana, consta que o pedido da candidatura de Ratinho Junior e de seu vice e também candidato à reeleição, Darci Piana, decorreu sem pedidos de impugnação ou notícia de inelegibilidade.

Todas as determinações legais exigidas foram cumpridas pela coligação, com manifestação favorável da Procuradoria Regional Eleitoral, que se manifestou pelo deferimento do pedido.

“Verifica-se que o pedido de registro veio instruído com a documentação exigida em lei e que não sofreu impugnação. Dessa forma, conclui-se que foram preenchidas as condições de elegibilidade, bem como não foi identificada causa de inelegibilidade”, diz a decisão.

PROPOSTAS

Em seu Plano de Governo registrado na Justiça Eleitoral, Ratinho Junior se propõe a dar continuidade ao projeto estratégico implantado em seu atual mandato à frente do Palácio Iguaçu. O objetivo é ampliar os fortes investimentos em infraestrutura, destravando grandes obras com foco no desenvolvimento sustentável, e aumentar a abrangência de projetos sociais que dão amparo à população mais carente.

