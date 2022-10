Raquel Lyra é eleita governadora pelo estado de Pernambuco

Da Redação

Em seguida, Marília Arraes (Solidariedade) aparece com 41,15%

Com 91,36% das urnas apuradas, a candidata Raquel Lyra (PSDB) foi eleita governadora do estado de Pernambuco, com 58,85% dos votos válidos. Em seguida, Marília Arraes (Solidariedade) aparece com 41,15%.

Raquel Lyra (PSDB) é servidora concursada da Procuradoria-Geral do Estado, 44 anos, Raquel é formada em direito pela Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), com pós-graduação em direito econômico e de empresas. Teve 1.009.556 votos (20,58% dos votos válidos). Se elegeu deputada estadual por duas vezes e foi secretária da Infância e Juventude do Estado. Foi eleita prefeita de Caruaru (PE) em 2016 e reeleita em 2020. A vice na chapa será a deputada Priscila Krause (Cidadania), 44 anos.

