PT vai judicializar combate contra notícias falsas no segundo turno

deputado estadual reeleito por Apucarana, Arilson Chiorato

Uma verdadeira onda de mentiras vem circulando pelas redes sociais, o que obriga às coordenações de campanha a redirecionarem estratégias de campanha para o segundo turno. O PT do Paraná, por exemplo, decidiu combater na justiça a circulação de notícias falsas, que explodiram nas redes sociais depois do resultado do primeiro turno, com vitória parcial de Luís Inácio Lula da Silva. A informação é do deputado estadual reeleito por Apucarana, Arilson Chiorato, que é presidente estadual do PT e coordenador da campanha de Lula no Paraná. “Precisei criar um serviço de atendimento pelo whatsapp apenas para enviar as informações corretas sobre as pessoas que nos procuram para questionar sobre as mentiras que circulam contra o presidente Lula”, afirma Chiorato.

Arilson lamenta que seja necessário investir recursos, tempo e esforços de campanha para desmentir boatos e calúnias que circulam pelo país e no estado. “As notícias falsas obscurecem a discussão de propostas e projetos para resolver os problemas reais do pais. E quem está plantando essas notícias falsas faz isso exatamente para tentar encobrir o fato de não ter projetos e nem resultados para mostrar”, afirma o deputado. Segundo ele, as mentiras alimentam o discurso de ódio, o preconceito, a intolerância e a violência, gerando um clima de tensão e instabilidade no período eleitoral.

“É preciso destacar e fazer lembrar que produzir e fazer circular as chamadas fake news é crime. Então, vamos tomar as medidas judiciais cabíveis sempre que nos depararmos com a circulação dessas mentiras e responsabilizar os responsáveis”, avisa. “Outro dia me perguntaram como eu poderia ser presidente de um partido que é a favor do aborto. Eu sou contra o aborto, o Lula é contra o aborto. E, para quem não sabe, tive um filho há 70 dias. Um filho não planejado. E amado e cuidado com alegria. Como eu poderia ser a favor de aborto?”, relata o deputado.

Arilson lembra de mentiras recentes que circularam nos últimos dias, de que Lula seria a favor do aborto, que iria fechar igrejas, que vai colocar banheiros mistos em escolas. “Mentiras que precisam ser combatidas, inclusive judicialmente”, informa. Ele informa que a campanha do PT está preparando vídeos e peças de marketing para desconstruir essas e outras mentiras. “Lula é autor da lei de liberdade religiosa no Brasil, criou a Marcha para Jesus. Ele é cristão. Aliás, ele é o mais cristão dos candidatos, porque ele governa com amor ao povo, com respeito a todos, ele combate a fome e tem projetos para melhorar a vida das pessoas”, comenta.

Segundo Chiorato, o combate às fake news pela judicialização, na tentativa de levar à justiça os responsáveis por produzir e fazer circular as notícias falsas não é, no entanto, uma exclusividade do PT. “O partido está vendo e descobrindo focos de distribuição de notícias falsas para judicializar. Mas tem muita gente e muitas instituições preocupadas com isso e que também estão tomando providências. A OAB, os tribunais regionais eleitorais, o Tribunal Superior Eleitoral, o Supremo, o Ministério Público, também estão agindo contra essa onda criminosa de mentiras, que tenta desestabilizar o país e viabilizar um projeto de poder antidemocrático”, explica.

O coordenador de campanha de Lula no Paraná explica que as fake news não falam da verdade que as pessoas enfrentam nos supermercados, no posto de combustível, nem do desespero de quem pede ajuda nos cruzamentos para alimentar os filhos. “As fake news são feitas para esconder a falta de projetos e de resultados deste governo, que trouxe a fome de volta para a realidade de 33 milhões de pessoas que não tem o que comer e de outros 65 milhões de brasileiros que só conseguem fazer uma refeição por dia. Eles inventam mentiras contra o Lula para enganar o povo e não abordam esses temas porque não tem coragem de enfrentar esses problemas reais dos brasileiros e não tem projetos nem solução para esses problemas que são verdadeiros. Quem mente não se importa com as pessoas reais e suas necessidades”, discursa.

AGRADECIMENTOS

Chiorato esteve no TNOnline nesta quinta-feira (06) pela manhã, para uma entrevista. Ele veio agradecer aoseleitores da cidade e região pelos votos recebidos. Ele fez 5.822 votos em Apucarana e mais do que dobrou a votação em relação à eleição para o primeiro mandato, fazendo, neste ano, 76.787 votos. Veja a entrevista completa ao final desse texto.

O deputado também reiterou suas prioridades para o mandato, como a luta pelos investimentos necessários para a construção do hospital municipal em Apucarana, projeto para o qual ele já conseguiu emenda de R$ 1 milhão. “Vamos continuar lutando por essa prioridade de saúde em Apucarana e cobrar porque esse projeto tem demorado tanto para sair do papel”, afirma. Chiorato também fala de prioridades do mandato para as cidades do Vale do Ivaí. “Sou daqui. O único deputado estadual eleito e com domicílio eleitoral aqui da região. Vamos continuar nosso trabalho por Apucarana e pelo Vale do Ivai”, conclui. Assista: null - Vídeo por: Reprodução

