PT oficializa candidatura de Lula à Presidência da República

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

O petista não participou do evento, pois está em viagem em Pernambuco

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva foi oficialmente lançado como candidato à Presidência da República pelo Partido dos Trabalhadores (PT) em uma convenção na manhã desta quinta-feira (21), em São Paulo. O petista não participou do evento, pois está em viagem em Pernambuco.

continua após publicidade .

A candidatura foi oficializada pelo PT e pela federação partidária do Brasil da Esperança - formado por PT, PC do B e PV.

Lula, que vai disputar a Presidência pela sexta vez, será o primeiro candidato de uma federação partidária. A modalidade de aliança, criada em 2021, consiste na união de dois ou mais partidos que deverão atuar como se fossem um só por pelo menos quatro anos.



continua após publicidade .

Outros partidos que compõem a federação partidária Brasil da Esperança também farão convenções. Após os encontros, todos se reunirão para avalizar as decisões tomadas (veja mais abaixo).

O evento começou por volta das 10h10 em uma pequena sala do hotel, sem grande divulgação por parte do partido. Membros da Executiva Nacional da legenda participam do encontro a portas fechadas, que também definiu oficialmente o nome de Geraldo Alckmin (PSB) como vice na chapa petista.



Segundo o calendário definido pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), os partidos têm até 5 de agosto para realizar convenções. Após o encontro, os partidos têm até 15 de agosto para registrar a candidatura no tribunal – último passo para a oficialização do candidato.

Fonte: G1.

Siga o TNOnline no Google News