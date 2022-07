PSB divulga lista de candidatos a deputados estaduais e federais do PR

Da Redação

O PSB no Paraná confirmou a chapa de deputados federais e estaduais que vão disputar as eleições deste ano, durante convenção na manhã do último dia 23, em Curitiba. “Recebemos parceiros de todas as partes do estado, fizemos uma festa muito bonita. O paranaense precisa de pessoas preparadas para bem representar os seus desejos e necessidades”, afirmou o presidente do diretório estadual, deputado federal Luciano Ducci.

Durante a convenção, que reuniu cerca de 1 mil pessoas, foram confirmados 36 candidatos a deputado estadual e 24 a federal. “O PSB apresentou uma chapa sólida com excelentes candidatos e candidatas”, destacou Ducci. Estiveram presentes prefeitos e vereadores da região metropolitana da capital, do interior e do litoral do Estado.

Confira a lista completa de candidatos:

Adilson José Alves Pereira

Aparecido José Dias

Agostino Constantino

Aguinaldo Alcântara da Silva

Andressa Costa da Cunha

Antônio Ezequiel Fernandes

Benjamim Zanlorenci Junior

Carlos Alberto Gonçalves de Oliveira

Darcy Batista Ferreira

David Antunes Ribeiro

Diego Oliveira Xavier

Emerson Luiz da Silva

Evandro Cesar Goulart

Fernando Martins Serrano

Fernando Wolski Rennó Campos

Isabelle Cristina do Rosário Dias Meduna

Jackson Prestes de Souza

Jardel Fernando Freitas

Jefferson Thomaz de Abreu

João Carlos Santana

Jocimeire

José Jailson Soares da Silva

José Maciel Ortega

Lisiane Rott Elling

Luana de Freitas Barbosa

Luis Raimundo Corti

Marlene Messias Guidelli

Paulo Hercílio Dangui Bannake

Petruska Niclevisk Sviercoski

Rafael Felipe Lucas

Renata Floriani

Rosane Maria Lopes Gonzaga

Sebastião Barauce Ribas

Sergio Pereira Junior

Sônia Maria Estansk

Valmir Clemente de Oliveira

Candidatos a Deputado federal

Maria aparecida Reis Pereira

Adriano Ferreira Amorim

Altamir Sanson

Arif Ahmad Osman

Arnaldo de Sá Maranhão jr

Brenda Rompatto

Cláudio Palozi

Efrain de Moraes

Daniel Poit

Francisco Luís do Santos

Lucas Siqueira

Luciano Ducci

Márcia Barussi

Marcos Ceschin

Marcos de Almeida Camargo

Mariana Lopes

Noreci Claro

Olivando José Ferreira Júnior

Paulo Roberto Palhano Fontinelli

Ricardo Carvalho Miranda

Sidnei Cícero Tilpe

Sônia Giménez

Suzana Rabelo

Thaís D’Agostini

