PRF registra 211 pontos de interdições ou manifestações em rodovias

Isadora Duarte (via Agência Estado)

Manifestantes pedem intervenção militar

A Polícia Rodoviária Federal informou nesta segunda, 31, que há 211 pontos de interdições, bloqueios ou manifestações em rodovias do País, em resposta ao Broadcast Agro, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.

Há ocorrências em pelo menos 16 Estados. São eles: Alagoas, Amazonas, Acre, Rio Grande do Norte, Roraima, Maranhão, Pará, Rio de Janeiro, Goiás, São Paulo, Minas Gerais, Santa Catarina, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Rondônia e Paraná.

O maior número de bloqueios é registrado em Santa Catarina, com 37, e o de interdições em Mato Grosso do Sul, com 22. Hoje mais cedo, a PRF informou que adota providências para o retorno da normalidade do fluxo desde o início das interdições.

Desde a noite deste domingo, 30, após a eleição de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para presidência, manifestantes interditam rodovias pelo País. Eles pedem a intervenção do Exército. Há registro de envolvimento de caminhoneiros e produtores rurais nos atos.

