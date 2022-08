PR tem candidatos a deputado federal com nomes para lá de estranhos

Da Redação

Diz-se, no popular, que é difícil ver uma árvore quando se olha a floresta. E, como a intenção é capturar a atenção popular, político em tempo de eleições costuma recorrer a uma série de estratégias para se destacar aos olhos do eleitorado. Tem os que usam fotos dos “bons tempos” nos santinhos, os que apostam tudo nas novas redes sociais, nas velhas promessas. Alguns já tentam se diferenciar dos demais candidatos no próprio nome, adicionando ao nome as profissões e atividades pelas quais se fizeram mais conhecidos e outros recorrem ao bom e velho apelido.

O eleitor pode ter momentos de pura distração ao consultar as listas de candidatos a todos os cargos eleitorais, para as eleições de 2022. O TSE mantém as listas atualizadas diariamente, por região e por estado da federação.

Ao buscar a lista de candidatos no TSE, fica cada vez mais comum encontrar pessoas que registram os nomes precedidos por uma referência profissional. E na lista de candidatos a deputado federal no Paraná, por exemplo, com base nos dados divulgados pelo TSE até às 12 horas desta quarta-feira (17), o eleitor vai encontrar nada menos do que 635 candidatos, um número, aliás, 41,11% maior que o registrado em 2018, que teve 450 candidatos (343 em 2014 e 337 em 2010). Ali também é possível acessar a lista de candidatos a deputado estadual. São 882 nomes contra 767 da eleição de 2018 (aumento de 14,99%)

E na relação de candidatos a deputado federal pelo Paraná alguns casos chamam a atenção. Se considerarmos apenas os nomes registrados com referência às profissões exercidas pelos candidatos, algumas já saem na frente. Doutor ou doutora precedem o nome de 24 candidatos. Professor ou professora são usados por 18 candidatos. Os militares são tantos que parece ser quase uma tendência se candidatar. Por hierarquia, o Paraná tem dois coronéis, um tenente coronel, uma major, quatro capitães, um tenente, oito sargentos e cinco cabos. E tem ainda seis delegados.

Entre religiosos, o Paraná tem, entre pastores e pastoras, nada menos do que oito candidatos que registraram esse nome, três missionárias e um padre. E ainda há os casos de outras profissões que aparecem no registro dos nomes dos candidatos, como três enfermeiras, três jornalistas, duas protetoras e dois caminhoneiros. Entre as profissões citadas em um registro de nome, aparecem uma escritora, um mecânico, um terapeuta, um fisioterapeuta, um açougueiro, um cientista político, um perito e uma uma pedagoga.

NOMES CURIOSOS

Outra estratégia já comum na cena política de eleições, são os apelidos. Alguns são muito curiosos e podem render muita conversa.

Ainda na lista apenas dos candidatos a deputado federal pelo Paraná, o eleitor pode escolher os nomes mais estranhos. Tem o “Treis Pião”, como é conhecido o marceneiro Demerson Oliskovicz, do PDT Francisco Beltrão. E Cebinho (com c mesmo), que é o empresário Claudemir Portugal Portes, do Patriotas, de Pitanga. O empresário do PTB de Turvo registrou o nome como Albari Dias O Intervencionista. Menos pretensioso, Bimael Arruda Marcolino, comerciante de Jussara, registrou nome Bill Pastel para concorrer pelo União Brasil.

Outro nome no TSE é Fenemê, pronúncia popular para a sigla FNM, famosa marca antiga de caminhões. Fenemê é o apelido que virou nome do empresário Ailton Alves de Oliveira, da federação PSDB/Cidadania, em Santa Isabel do Ivaí. Aliás, da mesma federação vem outro candidato ligado aos transportes. O motorista de caminhão Marcelo da Rosa, de Toledo, registrou o nome Solitário.

A professora Norma Alves de Souza Oliveira, do PMB de Curitiba, registrou candidatura com o nome Norma Eu Me Importo. A lista segue com o Pó Royal, como é mais conhecido o vereador de Paranavaí, Roberto Cauneto Picoreli, candidato pelo União Brasil.

Se de um lado, tem o Japonês da Federal, de outro o eleitor pode encontrar o Samurai do Novo, como decidiu de chamar o empresário londrinense Ronaldo Dai Nogami, do Novo.

Entre os policiais militares, além de coronéis, majores, capitães, tenentes, sargentos e cabos, também tem soldado. Como o Sancho Loko, como é conhecido o PM Marcionilio Cambuhy Junior, do Pros, de Curitiba ou o Sargento Pente Mel, como está registrado no TSE o bombeiro militar Paulo Cezar de Moraes, do PMN de São José dos Pinhais.

