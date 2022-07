PP confirma apoio à Ratinho Junior na disputa ao Governo do Paraná

Da Redação

O governador Carlos Massa Ratinho Junior, candidato à reeleição ao Governo do Paraná, recebeu neste sábado (23) um reforço de peso na sua disputa para ser reconduzido ao Palácio Iguaçu. Em convenção estadual realizada em Londrina, o Partido Progressistas (PP) oficializou o apoio ao Partido Social Democrático (PSD) na eleição majoritária.



A aliança entre os partidos reforça o favoritismo de Ratinho Junior no pleito estadual, que tem aparecido com chances claras de vitória em primeiro turno em todas as pesquisas realizadas até o momento. Juntos, PSD e PP têm 21 representantes na Assembleia Legislativa do Paraná e 12 na Câmara dos Deputados, onde possuem as duas maiores bancadas do estado em Brasília.

Nos discursos, os líderes partidários reforçaram o objetivo de ampliar a representação da aliança em nível estadual e federal para a defesa dos interesses dos paranaenses. “Contamos com o apoio do PP para dar continuidade às políticas públicas voltadas à atração de investimentos, geração de empregos, estímulo ao agronegócio e à indústria e eficiência da máquina pública”, afirmou Ratinho Junior.

“Depois de décadas de briga política, o Paraná finalmente vive um ambiente de paz e união, o que nos permitiu melhorar efetivamente a vida da população mesmo em meio a diversas crises mundiais”, disse o governador. “Temos o maior programa habitacional do Brasil, somos o Estado mais sustentável e batemos recordes de exportação. Com o apoio dos Progressistas na Assembleia Legislativa e na Câmara Federal, queremos fazer muito mais”, finalizou o governador.

Para a presidente estadual do PP, deputada estadual Maria Victoria, o partido construiu chapas fortes com lideranças preparadas para os desafios dos próximos anos. “O PP hoje é uma das principais forças políticas do Paraná, com líderes qualificados para continuar ajudando o governador Ratinho Junior no desenvolvimento do Paraná e do Brasil”, disse.

Na avaliação do deputado federal Ricardo Barros, líder do Governo Federal na Câmara dos Deputados, os expressivos resultados obtidos durante a primeira gestão de Ratinho Junior a frente do Governo do Estado o creditam a mais quatro anos de mandato. “Política é para quem tem coragem, e a condução do governador Ratinho Junior no Governo do Paraná dá credibilidade a ele para continuar a governar em prol da população paranaense, com o apoio da bancada dos Progressistas”, declarou.

A CONVENÇÃO – O evento contou com a participação de centenas de apoiadores dos dois partidos e de outras siglas aliadas. Os 55 candidatos a deputado estadual, 31 a deputado federal e o candidato ao senado pelo PP, Guto Silva, também participaram presencialmente e tiveram as suas candidaturas formalizadas.

LONDRINA – Segundo a executiva estadual do Progressistas, a cidade do Norte do Paraná, segunda maior do estado, foi escolhida para sediar o evento por causa da administração do atual prefeito, Marcelo Belinati, que é do partido e conta com uma aprovação superior a 80%.

O município também recebeu importantes investimentos da gestão Ratinho Junior desde 2019, como a criação do 30º Batalhão da Polícia Militar e a Cadeia Pública de Londrina, obras de ampliação dos sistemas de água e esgoto da Sanepar, melhorias na estrutura do hospital da UEL e a reforma da Santa Casa de Londrina, aguardada há 20 anos.

A cidade também foi contemplada com 29 carros para a saúde da família, construção, reforma e ampliações de 6 UBS, pavimentação de estradas rurais e liberação de R$ 45 milhões para a habitação e R$ 24 milhões para a pavimentação da Cidade Industrial.

PRESENÇAS – Participaram da convenção os atuais deputados estaduais pelo PP Galo, Guto Silva, Luiz Carlos Martins, Maria Victoria, Soldado Adriano José e Tião Medeiros; dos federais Christiane Yared, Evandro Roman, Marco Brasil, Osmar Serraglio, Pedro Lupion e Ricardo Barros; da ex-governadora Cida Borghetti e de 22 prefeitos, 33 vice-prefeitos e mais de 300 vereadores, que representam cerca de 90% dos municípios paranaenses.

