PP confirma 86 candidatos a deputados estaduais e federais; veja

O partido também confirmou apoio a Ratinho Junior

O Progressistas do Paraná, após convenção partidária realizada no último dia 23, no Parque de Exposições de Londrina, definiu as chapas de candidatos para deputado federal e deputado estadual. O partido também confirmou apoio a Ratinho Junior.

No total, a convenção homologou 86 candidatos que concorrerão aos cargos de deputado federal (31 nomes) e deputado estadual (55 nomes). A presidente do Progressistas do Paraná, deputada estadual Maria Victoria, destacou o protagonismo do partido no Estado e no País. Confira a lista de candidatos a abaixo.

DEPUTADO ESTADUAL

Adrialdo Correa Caminhoneiro

Agostinho do Macakéte

Amanda Personal

Amaury Castanho

Anderson Bento Maria

André Charão

Angela Kraus

Annibal Bianchini

Dr. Jorge Bocasanta

Professor Bruno

Bugalski

Catia Valente

Cesar Mello

Christiano Puppi

Cidclay Gabarrão

Coronel Audilene

Coronel Malucelli

Cristina Pieretti

Daiane Lalis

Dani Ziober

Delegado Lara

Cristina Valentin

Giva Curitiba

Gustavo Ferlin

Ike Kroll

Policial Fontana Romar

Ireni Moura

Joanita Kinski

Luciana Müller

Lucio de Marchi

Luiz Carlos Martins

Mestre Madureira

Majô

Marco Andreotti

Mari Volpatto

Maria do Bairro

Maria Victoria

Martheus Simões

Matheus Thum

Matheus Vermelho

Nantes

Paulo Gomes Da Tv

Paulo Husaluk

Paulo Janke

Professora Soraia

Reinaldo Vigilante

Sargento Guedes

Sargento Moraes

Soldado Adriano José

Sorrisal O Amigo Do Povo

Teixeirinha

Tielo

Tio Leco

Vandecy Dutra

Vanderlei Cordeiro

DEPUTADO FEDERAL

Adriana Araújo

Adriano Mühlstedt

Alborghetti Neto

Christiane Yared

Dilceu Sperafico

Dr. Sandro Gregorio

Eder Borges

Fabiana Tronenko

Galo

Gilson Kleina

Jessicão

Juiza Zilda Romero

Julieta Reis

Keyla Avila

Marco Brasil

Paulo Leonar

Pedro Lupion

Pier

Prof. Heloisa Ivaszek Jensen

Protetora Carol

Rafael Ragulo

Ricardo Barros

Roberto Aciolli

Rodrigo Salvadori

Roman

Ronaldo Bizotto

Roseli Terapeuta

Sargento Ferreira

Ten Coronel Zocchi

Tião Medeiros

Wanderlei Silva

