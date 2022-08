Plano de Governo de Ratinho foca em infraestrutura e programas sociais

Da Redação

Plano de Governo da coligação se chama “A mudança não para. Pra frente Paraná”

Com o início oficial do período eleitoral, a chapa do governador Ratinho Junior (PSD) começa a apresentar as propostas do seu Plano de Governo para um eventual segundo mandato. O objetivo da coligação, formada por 11 partidos, é continuar investindo em grandes obras de infraestrutura e logística e no desenvolvimento social e econômico de maneira sustentável e transparente.

O Plano de Governo da coligação “A mudança não para. Pra frente Paraná” está dividido em cinco eixos temáticos a serem executados até o fim de 2026: Eficiências Administrativa; Infraestrutura e Mobilidade; Direitos Básicos e Bem-Estar; Inclusão Social, Direitos Humanos e Cidadania; Desenvolvimento Econômico e Sustentável.

MENOS BUROCRACIA, MAIS INVESTIMENTOS – O planejamento estratégico a ser seguido pela gestão prevê a continuidade do processo de desburocratização dos serviços públicos, com ações que continuem a oferecer um ambiente favorável aos negócios. “O governo é um motor de crescimento quando descomplica, desburocratiza e trabalha para as pessoas, por isso vamos seguir gerando oportunidades que facilitem a vida de quem quer crescer, empreender, estudar e trabalhar”, afirma Ratinho Junior.

O documento, de 114 páginas, faz uma prestação de contas acerca dos avanços obtidos em diversas áreas da administração estadual desde 2019, em um período permeado pela maior pandemia dos últimos 100 anos e uma das maiores crises hídricas da história. “É a oportunidade de apresentarmos ao máximo aquilo que foi feito, com um pacote de grandes obras que tiramos do papel após décadas, além um olhar muito forte para área social, que é um foco do nosso governo”, afirma o governador.

VOCAÇÃO ECONÔMICA - Para Ratinho Junior, a chave para que o estado continue avançando está em aliar as políticas públicas com investimentos privados em torno das forças que o Paraná possui. “Acima de tudo, queremos mostrar aquilo que nós vamos fazer para que o Paraná siga em frente, com geração de empregos, atração de novas empresas e indústrias, aproveitando a nossa vocação de central logística e a força do nosso agronegócio”, afirma Ratinho Junior.

O Plano de Governo da coligação de Ratinho Junior e do seu candidato à vice, Darci Piana, está disponível no site do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), vinculada ao registro de candidatura, sob o protocolo 0600695-80.2022.6.16.0000.

