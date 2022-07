PL se reestrutura no Vale do Ivaí para fortalecer campanhas futuras

Da Redação

O deputado federal Fernando Giacobo, que está em seu quinto mandato e preside o diretório estadual do PL, esteve em Apucarana nesta terça-feira (26), fazendo articulações políticas para reestruturar o partido em toda a região. Giacobo disse que pretende renovar o partido em todos os 27 municípios do Vale do Ivaí, inclusive criando, nas próximas semanas, as provisórias municipais onde o partido ainda não está estrutura.

Além de fortalecer uma militância pela reeleição do presidente Bolsonaro, Giacobo não esconde que a ideia é ampliar o número de prefeitos, vices e vereadores eleitos nas próximas eleições municipais.

“Somos o maior partido do pais, não tenho dúvida que faremos a maior bancada da história na Câmara Federal e, no Paraná, queremos ter também a maior bancada de prefeitos, vices e vereadores eleitos, nas eleições municipais, daqui a dois anos e meio”, disse. - Fernando Giacobo, deputado federal - Fernando Giacobo, deputado federal

Fernando Giacobo, com domicílio eleitoral em Foz do Iguaçu, ressalta que o PL já teve o segundo melhor desempenho eleitoral nas eleições municipais de 2020, perdendo apenas para o PSD do governador Ratinho Junior. Naquela eleição, o PL elegeu 33 prefeitos, 31 vices e 254 vereadores. “Conseguimos isso mesmo não sendo, na época, o maior partido, como somos hoje. Na próxima, vamos ter resultado ainda maior, contanto com mais tempo de tv, de rádio, com fundo partidário e fundo eleitoral”, destaca.



Giacobo diz que o PL tem a expectativa de ampliar, nas eleições de 2022, as bancadas de deputados estaduais e federais, no Estado. Atualmente, o partido tem 5 deputados estaduais, dois dos quais eleitos pela sigla em 2018, Marcelo Micheleto – líder do governo na Assembleia – e o delegado Jacovós. Na janela de transferências partidárias, o PL ganhou mais três deputados, sendo Pastor Gilson, Gilberto Ribeiro e Ricardo Arruda. “Nosso projeto é elegermos pelo menos seis deputados estaduais”, diz Giacobo.

Na Câmara Federal, O PL do Paraná contava com Giacobo e mais dois deputados eleitos, Luis Nishimori e Cristiane Yared. Os dois deixaram o PL que, ainda na janela, conseguiu mais três deputados, sendo Filipe Barros, de Londrina, Paulo Martins, de Curitiba e Nelsi Conguetto Maria, mais conhecido como Vermelho, da região Sudoeste. Giacobo espera que nessas eleições o partido consiga eleger no mínimo 4 deputados federais.

O deputado federal, presidente estadual do PL e coordenador da campanha de reeleição de Bolsonaro no Paraná, Fernando Giacobo, esteve em visita à TNonline nesta terça-feira, quando falou desse e de outros assuntos sobre o cenário econômico e político. Giacobo, que é o presidente da Comissão da Agricultura na Câmara Federal, também falou do Plano Safra e da importância do agronegócio para a economia brasileira.









