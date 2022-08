Pessuti defende uso de recursos da Itaipu para obras de infraestrutura

Da Redação

Orlando Pessuti após entrevista ao TNOnline

Na abertura da série de entrevistas com os candidatos ao Senado no Paraná, o ex-governador Orlando Pessuti (MDB) defende o uso de recursos da Itaipu Binacional para financiar obras estratégicas de infraestrutura viária no Estado. Ele também considera essencial o fortalecimento dos municípios e a ampliação de investimentos na área de agroeconomia. Veja entrevista abaixo



Com mais de 40 anos de vida pública, Pessuti nasceu em Califórnia (PR), então distrito de Apucarana, em 10 de março de 1953. Formado em Medicina Veterinária pela Universidade Federal do Paraná (UFPR), ele iniciou sua carreira política em 1982 como deputado estadual pelo PMDB. No total, permaneceu cinco mandatos consecutivos na Assembleia Legislativa do Paraná (Alep). De 2003 a 2009, foi vice-governador e secretário estadual da Agricultura. Em abril de 2010, assumiu como governador do Estado.

Segundo o candidato, a experiência é um dos grandes trunfos seus na disputa eleitoral deste ano. “A minha história política é como um certificado de garantia. Tenho uma história limpa na política e, neste momento da minha vida, quero representar o Paraná e levar toda essa minha experiência para o Senado”, diz o candidato, que iniciou sua trajetória política em Jardim Alegre, no Vale do Ivaí.

Pessuti afirma que seu plano de trabalho tem três linhas principais: a agroeconomia, o municipalismo e a infraestrutura viária. “A agroeconomia é a mola mestra do Paraná, mas os atuais senadores do Estado não atuam em favor do agronegócio, do cooperativismo, do associativismo rural e da agricultura familiar”, diz.

O segundo eixo é o municipalismo. “Os nossos municípios não podem continuar nessa situação de ficar com o pires na mão, dependendo de emendas parlamentares. É preciso rever o pacto federativo, no qual os municípios recebem 15% do que se arrecada e os estados 25%”, diz.

O terceiro ponto é a infraestrutura viária. É nesta área que Pessuti pretende apresentar seu primeiro projeto no Senado, caso seja eleito em outubro. Segundo ele, é preciso investir na duplicação de diversas rodovias do Estado e na conclusão de outras obras que historicamente não foram concluídas.

“Fui conselheiro da Itaipu e sei de onde tirar os recursos. A partir de 2023, a Itaipu deixa de pagar a dívida para a sua construção. Com isso, haverá uma sobra de R$ 5 bilhões por ano nos cofres. Vamos reivindicar 20%, 30% ou até 40% desse dinheiro para as obras de infraestrutura que precisamos”, explica.

Com o isso, o candidato ao Senado afirma que é possível modificar o modelo do pedágio no Paraná, que seria apenas de conservação e prestação de serviços aos usuários, reduzindo efetivamente as tarifas cobras dos motoristas.

“Uma coisa é o pedágio de manutenção, outra coisa é um pedágio incorporando a construção de uma rodovia. Quantas pessoas pagaram por essas obras que não aconteceram?”, questiona.

Quanto à disputa ao Senado, ele se mostra confiante. “Eu preciso estar na frente quando o último boletim de urna for impresso no dia 2 de outubro. Posso estar em segundo ou terceiro de manhã na votação, mas preciso estar na frente no final da apuração. Acredito que isso vá acontecer”, completou Pessuti.

