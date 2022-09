Ratinho Junior pode vencer as eleições no 1º turno, diz pesquisa

Da Redação

governador e candidato à reeleição, Ratinho Júnior (PSD)

A Radar Inteligência divulgou nesta sexta-feira (16) mais um levantamento sobre a disputa para o Governo do Paraná. Na pesquisa estimulada, a consulta popular mostra o atual governador Ratinho Junior (PSD), candidato à reeleição, com 56% das intenções de voto, contra 20,7% do seu principal adversário, o ex-governador Roberto Requião (PT).

Em seguida aparecem os candidatos Ricardo Gomyde (PDT) e Professora Angela (PSOL), com 1% cada; Adriano Teixeira (PCO), com 0,8%; Solange Bueno (PMN), com 0,5%; Joni Correia (DC), com 0,4%; Professor Ivan (PSTU), com 0,2%; e Vivi Mota (PCB), que tem 0,2%. Brancos ou nulos, 4%; e indecisos, 15,2%.

De acordo com o levantamento da Paraná Pesquisas, Ratinho Junior venceria as eleições em primeiro turno com 69,3% dos votos válidos, contra 25,6% de Roberto Requião.

A pesquisa da Radar Estatística entrevistou 1.350 eleitores presencialmente entre os dias 11 e 14 de setembro. A margem de erro é de 2,7 pontos percentuais para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. O levantamento foi contratado pelo Partido Social Democrático (PSD) e está registrado na Justiça Eleitoral com os números PR-01180/2022 e BR-02453/2022.

Este é o terceiro levantamento realizado pelo instituto sobre a disputa eleitoral ao Palácio Iguaçu, no qual Ratinho Junior obteve o seu melhor índice de intenção de votos até agora. Em relação ao último levantamento, realizado em 5 de setembro, ele cresceu pouco mais de dois pontos percentuais. No mesmo período, Requião teve uma oscilação negativa de pouco mais de um ponto percentual, ampliando a distância entre os dois. Os outros candidatos juntos somaram 5% dos votos válidos.

PRESIDÊNCIA

Na disputa pelo Palácio do Planalto, quem lidera no Paraná, de acordo com o Radar Inteligência, é o atual presidente e candidato à reeleição Jair Bolsonaro, do PL, que aparece com 44,1% das intenções de voto contra 27,1% do ex-presidente Lula, do PT. Ciro Gomes, do PDT, tem 4,9% e Simone Tebet, do MDB, tem 4,1%. Os demais candidatos não chegaram a 1%.

Nos votos válidos, Bolsonaro tem 53,3% ante 32,7% de Lula. Já em um eventual segundo turno entre os dois, o atual presidente chegaria a 57% dos votos válidos contra 42,5% do ex-presidente petista.

