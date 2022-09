Pesquisa Quaest: Lula tem 42%, contra 34% de Bolsonaro

Redação, O Estado de S. Paulo (via Agência Estado)

Pesquisa Genial/Quaest divulgada nesta quarta-feira, 14, mostra o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) com 42% das intenções de voto, ante 34% do presidente Jair Bolsonaro (PL). Em relação à rodada anterior do levantamento, divulgada em 7 de setembro, o candidato do PT oscilou 2 pontos para baixo, enquanto o chefe do Executivo se manteve no mesmo patamar.

Ciro Gomes (PDT) tem 7% da preferência; Simone Tebet (MDB), 4%. Felipe d'Avila (Novo) e Soraya Thronicke (União Brasil) têm 1% cada. Outros candidatos a presidente não pontuaram.

Na simulação de segundo turno entre Lula e Bolsonaro, o candidato do PT vence por 48% a 40%. O presidente oscilou um ponto para cima em comparação com a rodada anterior, enquanto Lula caiu 3 pontos.

O levantamento para as eleições 2022 mostra ainda que 35% dos eleitores de Simone Tebet defendem que a candidata apoie Jair Bolsonaro caso não chegue ao segundo turno. Entre os eleitores de Ciro Gomes, é maior a parcela que acredita que o apoio do candidato deve ir para Lula, 51%.

A Quaest consultou 2 mil eleitores presencialmente entre 11 e 13 de setembro. A sondagem foi contratada pela Genial Investimentos. A margem de erro é de 2 pontos porcentuais, para mais ou para menos. O código de registro na Justiça Eleitoral é BR-03420/2022.

