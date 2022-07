Pesquisa: Moro e Alvaro Dias têm empate técnico para o Senado

Da Redação

Ex-ministro Sergio Moro (União Brasil) e senador Alvaro Dias (Podemos)

Nesta quinta-feira (21) foi divulgada uma pesquisa do instituto Real Time Big Data, contratada pela Record TV, apontando que o ex-ministro Sergio Moro (União Brasil) possui 31% das intenções de voto, enquanto o senador Alvaro Dias (Podemos) tem 26%, na corrida por uma vaga para o Senado pelo Paraná. Levando em consideração que a margem de erro é de cerca de três pontos percentuais , Moro e Dias estão tecnicamente empatados.

Essa pesquisa mostra o resultado do cenário com dez pré-candidatos na pesquisa estimulada, que é quando os entrevistados recebem uma lista prévia de nomes. Dr. Rosinha (PT), por sua vez, aparece com 7%; Paulo Martins (PL) tem 5%; Aline Sleutjes (Pros), 2%, e Guto Silva (Progressistas), Desiree Salgado (PDT) e Valdir Rossoni (PSDB), 1% cada. Esses seis pré-candidatos empatam tecnicamente, dentro da margem.

Orlando Pessuti (MDB) e Elton Bars (PCdoB) não pontuaram. Considerando a margem de erro, eles empatam tecnicamente com Martins, Sleutjes, Silva, Salgado e Rossoni, mas não com Rosinha.

A pesquisa foi realizada, no Estado do Paraná, com 1.500 pessoas, por meio do telefone nos dias 19 e 20 de julho. O nível de confiança dos resultados é de 95% e o custo foi de R$ 20 mil. O número de registro no TSE (Tribunal Superior Eleitoral) é PR-06745/2022.

O levantamento divulgado nesta quinta-feira (21) não é compatível co a edição de junho, uma vez que foram incluídos novos pré-candidatos e também foi retirado da sondagem o nome de Alex Canziani (PTB).





Cenário 1



Sergio Moro (União Brasil): 31%

Alvaro Dias (Podemos): 26%

Dr. Rosinha (PT): 7%

Paulo Martins (PL): 5%

Aline Sleutjes (Pros): 2%

Guto Silva (Progressistas): 1%

Desiree Salgado (PDT): 1%

Valdir Rossoni (PSDB): 1%

Orlando Pessuti (MDB): 0%

Elton Bars (PCdoB): 0%

Branco/nulo: 11%

Não sabe/não respondeu: 16%

Outros cenários

O Real Time Big Data também testou outros dois cenários para a disputa por uma vaga no Senado no Paraná. No que tem os nomes de Moro, Dias, Sleutjes, Silva e Salgado, o ex-ministro e o senador também empatam tecnicamente dentro da margem.

Cenário 2

Sergio Moro (União Brasil): 32%

Alvaro Dias (Podemos): 27%

Aline Sleutjes (Pros): 4%

Guto Silva (Progressistas): 2%

Desiree Salgado (PDT): 1%

Branco/nulo: 14%

Não sabe/não respondeu: 20%





Cenário 3

Na sondagem em que Dias foi substituído por Martins, Moro venceria com 41% das intenções de voto.

Sergio Moro (União Brasil): 41%

Paulo Martins (PL): 6%

Aline Sleutjes (Pros): 5%

Guto Silva (Progressistas): 3%

Desiree Salgado (PDT): 2%

Branco/nulo: 19%

Não sabe/não respondeu: 24%





O Podemos foi o primeiro partido ao qual Sergio Moro se filiou, após deixar o comando da pasta da Segurança Pública. O ingresso ocorreu devido a uma articulação de Dias, mas o ex-ministro deixou a legenda em março deste ano para entrar no União Brasil. À época, o Podemos disse que soube da saída pela imprensa. Hoje, Moro e Dias são adversários.





Fonte: Informações UOL Eleições.

