Pesquisa IRG: Ratinho Jr lidera a disputa pelo governo do Paraná; veja

governador e pré-candidato à reeleição, Ratinho Júnior (PSD)

Pesquisa do instituto IRG, divulgada neste domingo (14), aponta que o governador e pré-candidato à reeleição, Ratinho Júnior (PSD), está na liderança folgada das intenções de voto para o governo do Estado, seguido à distância pelo ex-governador Roberto Requião (PT). Ratinho Jr aparece com 58,7% contra 21,3% do petista Requião. Com os índices apresentados na nova sondagem, o governador seria reeleito no primeiro turno.

A categoria 'Nenhum/Branco/Nulo' soma 10,2% e a 'Não sabe/Não respondeu', 5,1%. Gomyde e a Professora Ângela têm 1,1% das intenções de voto cada um. Professor Ivan (PSTU), segundo a sondagem, tem 0,7% das intenções de votos, Solange Ferreira Bueno (PMN), 0,5%, Vivi Motta (PCB), 0,5%, Joni Correia (Democracia Cristã), 0,4%, e Adriano Teixeira (PCO), 0,3%.

Presidência

A IRG também questionou os entrevistados paranaenses sobre a disputa pela presidência da República, que também acontecerá em outubro deste ano. O atual presidente Jair Bolsonaro (PL) está na frente com 49,5% das intenções de votos dos entrevistas no Paraná, enquanto Luiz Inácio Lula da Silva (PT) surge em segundo, com 30,3%. A categoria Nenhum/Branco Nulo aparece com 6,6%, índice superior a todos os demais candidatos. Ciro Gomes (PDT) tem 5,0% das intenções de votos, e Simone Tebet (MDB) com 3,1%. Na pesquisa, 2,9% dos entrevistados responderam que não sabem ou não responderam sobre a opção de voto para presidente.

