Pesquisa Ipespe aponta vitória de Ratinho Junior no 1° turno; confira

A Pesquisa Ipespe, divulgada nesta segunda-feira (25), aponta vitória de Ratinho Junior (PSD) no 1° turno

A Pesquisa Ipespe, divulgada nesta segunda-feira (25), aponta vitória de Ratinho Junior (PSD) no 1° turno na disputa pelo Governo do Paraná. De acordo com o levantamento, Roberto Requião (PT) aparece na sequência, mas 26 pontos abaixo do atual mandatário estadual. A corrida pelo Senado Federal segue aberta, com Álvaro Dias (Podemos) e Sérgio Moro (União Brasil) tecnicamente empatados.

Em relação ao levantamento anterior, realizado de 29 de junho a 1 de julho, Ratinho Junior cresceu um ponto, passando a ter 51%. Já Requião manteve as intenções de voto:

Ratinho Junior – 51%

Roberto Requião – 25%

Cesar Silvestri Filho* (PSDB) – 2%

Joni Correia (DC) – 0%

Brancos ou nulos – 13%

Não sabe ou não respondeu – 9%

* Cesar Silvestri Filho desistiu da disputa pelo Governo do Estado na última semana e irá concorrer a uma vaga no Senado.

Rejeição

Roberto Requião é o candidato mais rejeitado entre os cidados, com 44%. Ratinho Junior aparece na sequência, com 23%, seguido por Cesar Silvestri, com 9%.

Senado

Na disputa pelo Senado, Álvaro Dias e Sérgio Moro estão tecnicamente empatados:

Alvaro Dias – 32%

Sergio Moro – 29%

Paulo Martins (PL) – 5%

Orlando Pessuti (MDB) – 3%

Guto Silva (PSD) – 2%

Desiree Salgado (PDT) – 1%

Brancos ou nulos – 16%

Não sabe ou não respondeu – 12%

Metodologia

A pesquisa Ipesp foi realizada entre os dias 19 e 21 de julho. Ao todo, 1,2 mil pessoa foram ouvidas em todas as regiões do Paraná. A margem de erro máximo estimada é de 2.9 pontos percentuais para mais ou para menos, com um intervalo de confiança de 95,5%.

Essa pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral sob os protocolos BR-02620/2022 e PR01338/2022.

