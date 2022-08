Pesquisa do Ipespe aponta Alvaro Dias com 31% e Moro com 27%

Da Redação

Alvaro Dias e Sergio Moro são os candidatos mais bem colocados na pesquisa

Pesquisa do Instituto Ipespe, divulgada nesta quinta-feira (18), mostra que o senador Alvaro Dias (Podemos) ligeiramente na frente na corrida para o Senado com 31% das intenções de voto, seguido pelo e o ex-juiz federal Sergio Moro (União Brasil) que tem 27%. A margem de erro é 3,2 pontos percentuais para mais ou para menos. A coleta de dados foi feita entre 13 e 15 de agosto.

Em terceiro lugar, aparece do candidato do PL, Paulo Martins com 9%. Aline Sleutjes (Pros) e Orlando Pessuti (MDB) estão empatados com 3% das intenções de voto. Também estão empatadas as candidatas Desiree (PDT) e Rosane Ferreira (PV), com 1% das intenções de votos. Laerson Matias (PSOL) não pontuou. Nenhum, brancos e nulos somam 13%. Não sabe/não responderam somaram 12%.

A divulgação dos resultados havia sido impedida em decisão liminar concedida em ação impetrada pela candidata Aline Sleutjes e foi liberada nesta quinta-feira pelo Tribunal Regional Eleitoral do Paraná (TRE-PR) .

Foram ouvidos, por telefone, mil pessoas de todas as regiões do Paraná com mais de 16 anos.

A pesquisa está registrada no TSE sob os protocolos BR 03631/2022 e PR 05888/2022.





CONFIRA

Alvaro Dias (PODE) – 31%

Sergio Moro (União) – 27%

Paulo Martins (PL) – 9%

Aline Sleutjes (PROS) – 3%

Orlando Pessuti (MDB) – 3%

Desiree (PDT) – 1%

Rosane Ferreira (FED) – 1%

Laerson Matias (PSOL) – 0%

Nenhum / Branco/ Nulo 13%

Não sabe / Não respondeu 12%

