ELEIÇÕES 2022

Paraná pesquisas: Lula tem 42,7% e Bolsonaro, 36,4%; saiba mais

Já Ciro Gomes (PDT) tem 5,6% e a senadora Simone Tebet (MDB) soma 5%; confira

Da Redação

Atualização: 27 de setembro, 2022, às 16:21

fonte: Reprodução

Levantamento Paraná Pesquisas divulgado nesta terça-feira (27) aponta o candidato do PT Lula com 42,7% das intenções de votos contra 36,4% do presidente Jair Bolsonaro (PL)