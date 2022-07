Paraná Pesquisa: Lula tem 41,1% e Bolsonaro, 35,1%

Da Redação

Na pesquisa espontânea, Bolsonaro e Lula ficaram quase empatados

O levantamento do Paraná Pesquisa, divulgado nesta quarta-feira (6), mostra que Luiz Inácio Lula da Silva (PT), com 41,1% das intenções de voto, está a frente do presidente Jair Bolsonaro (PL), que aparece em segundo, com 35,1%.

Os demais pré-candidatos não chegaram a dois dígitos. De acordo com a pesquisa, Ciro Gomes (PDT) é o terceiro e tem 7,4 % das intenções de voto. Ele é seguido por Simone Tebet (MDB), com 2,5%, e André Janones (Avante), com 1,5%. Outros políticos que aparecem no levantamento aparecem com menos de 1%.

Já na pesquisa espontânea, quando uma lista com os nomes dos pré-candidatos não é apresentada aos entrevistados, Lula e Bolsonaro ficaram quase empatados. O ex-presidente aparece na frente, com 29,5% ,e o atual presidente, o segundo, com 27,7%.

O levantamento, que foi realizado de 30 de junho a 5 de julho, ouviu 2.020 eleitores de 162 municípios do Brasil e está registrado no TSE sob o número BR-09408/2022. A margem de erro é de 2,2 pontos percentuais para mais ou para menos em um intervalo de confiança de 95%. A pesquisa custou R$ 100 mil e foi paga pela BGC Liquidez.

Para conferir a pesquisa completa com outros cenários acesse o anexo abaixo:

