Em nova pesquisa, Lula tem 41% das intenções; Bolsonaro, 35%

A pesquisa foi feita entre 9 e 11 de setembro, com 2 mil eleitores

Pesquisa do Instituto FSB para presidente da República encomendada pelo banco BTG Pactual, divulgada nesta segunda-feira, 12, aponta na versão estimulada o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) com 41% das intenções de voto contra 35% do atual chefe do Executivo e candidato à reeleição, Jair Bolsonaro (PL), com 35%.

Com relação à pesquisa anterior, de 5 de setembro, Lula recuou 1 ponto porcentual (pp) para baixo, e Bolsonaro também um ponto para cima.

No cenário espontâneo, Lula também caiu um ponto, de 40% para 39%, enquanto no mesmo intervalo Bolsonaro se manteve em 33%.

Ainda no cenário estimulado, Ciro Gomes (PDT) ficou com 9% das intenções de voto (de 8% na anterior), Simone Tebet (MDB) com 7% (de 6% antes), e Luiz Felipe D'Avila (Novo) e Soraya Thronicke (União Brasil) tiveram 1% cada das respostas. Brancos e nulos somaram 2%, não sabem ou não responderam foram 1%.

Segundo turno

Na simulação de segundo turno das eleições 2022, Lula venceria Bolsonaro por 51% a 38%, ante 53% a 40% na pesquisa de 5 de setembro. Lula venceria Ciro por 46% a 35% e Simone por 48% a 34%. Ciro bateria Bolsonaro por 50% a 38%. Em um eventual segundo turno entre Bolsonaro e Simone a senadora venceria por 48% a 40%.

A pesquisa foi feita entre 9 e 11 de setembro, com 2 mil eleitores, intervalo de confiança de 95%, margem de erro de 2 pp e está registrada no TSE sob o número BR-06321/2022.

