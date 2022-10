PESQUISA

Datafolha: Lula tem 49% e Bolsonaro, 44%, dos votos totais no 2º turno

Os dados são da pesquisa Datafolha divulgada nesta sexta-feira, 14

Bruno Luiz e Daniel Galvão (via Agência Estado)

Atualização: 14 de outubro, 2022, às 18:31

fonte: Reprodução

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) lidera as intenções de voto no segundo turno, com 49%, contra 44% do presidente Jair Bolsonaro (PL)