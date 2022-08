Datafolha diz que Lula tem 47% das intenções, e Bolsonaro, 32%

Da Redação

A pesquisa mostra que Lula manteve o percentual e Bolsonaro avançou 3 pontos em relação à última pesquisa

O instituto de pesquisas Datafolha divulgou na quinta-feira (18) uma pesquisa eleitoral, encomendada pela Globo e pelo jornal "Folha de S.Paulo", a respeito da corrida presidencial. No levantamento, Luiz Inácio Lula da Silva, candidato pelo Partido dos Trabalhadores (PT), lidera as intenções de voto com 47% no primeiro turno, seguido por Jair Bolsonaro (PL), com 32%.

O petista manteve o percentual e o atual presidente avançou 3 pontos em relação à última pesquisa, feita na última semana de julho, que ainda tinha os nomes de André Janones (Avante) e Luciano Bivar (União Brasil).

Intenção de voto estimulada

Lula (PT): 47%

Jair Bolsonaro (PL): 32%

Ciro Gomes (PDT): 7%

Simone Tebet (MDB): 2%

Vera (PSTU): 1%

Pablo Marçal (PROS): 0%

Roberto Jefferson (PTB): 0%

Felipe d'Avila (NOVO): 0%

Sofia Manzano (PCB): 0%

Léo Péricles (UP): 0%

Soraya Thronicke (União Brasil): 0%

Eymael (DC): 0%

Em branco/nulo/nenhum: 6%

Não sabe: 2%

A pesquisa indica que Ciro Gomes (PDT) está com 7%; seguido por Simone Tebet (MDB), com 2%; e Vera (PSTU), 1%. Pablo Marçal (PROS), Sofia Manzano (PCB), Felipe d'Ávila (NOVO), Soraya Thronicke (União Brasil), Eymael (Democracia Cristã), Léo Péricles (UP) e Roberto Jefferson (PTB) não pontuaram.

Segundo turno

O Datafolha também indica que, em um eventual segundo turno entre Lula e Bolsonaro, o petista tem 54% das intenções de voto, enquanto Bolsonaro, 37%.

O questionário foi registrado no TSE no dia 12, antes da retirada da candidatura de Pablo Marçal e do registro da candidatura de Eymael como Constituinte Eymael. A pesquisa ouviu 5.744 pessoas em 281 municípios, entre 16 e 18 de agosto. A margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos.



De acordo com o Datafolha, mesmo com um quadro diferente de candidatos, a pesquisa atual pode ser comparada com as anteriores porque o percentual atingido pelos candidatos que entraram ou saíram da disputa fica entre 0 e 2%, dentro da margem de erro dos levantamentos, "e dessa forma não compromete a evolução dos resultados registrados desde maio deste ano".

