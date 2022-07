Lula x Bolsonaro: pesquisa mostra intenção de voto no Nordeste

Da Redação

Pesquisa eleitoral Genial/Quaest, divulgada nesta sexta-feira (15), aponta a distância de 43 pontos percentuais entre Lula (PT) e Bolsonaro (PL)

A pesquisa eleitoral apontou o ex-presidente Lula com 62% das intenções de voto no primeiro turno da disputa presidencial. O presidente Jair Bolsonaro ficou em segundo lugar, com 19% dos votos totais.

Em terceiro lugar está Ciro Gomes (PDT), com 5%. Ele é seguido por André Janones (Avante), que alcança 2% das intenções de voto.

Simone Tebet (MDB) e Vera Lúcia (PSTU) empatam com 1%.

Demais candidatos não pontuaram.

Esses dados são do método estimulado - quando o entrevistador apresenta os nomes dos candidatos para o eleitor.

MAIOR COLÉGIO ELEITORAL DO NORDESTE

Nas eleições presidenciais em 2018 o estado da Bahia teve pouco mais de 10,3 milhões de eleitores. Em comparação, Pernambuco, segundo maior colégio, teve 6,5 milhões de votantes.

CONFIRA AS INTENÇÕES DE VOTO

Lula (PT): 62%

Bolsonaro (PL): 19%

Ciro (PDT): 5%

Janones (Patriota): 2%

Tebet (MDB): 1%

Vera (PSTU): 1%

B/N: 5%

NS/NR: 4%

A pesquisa eleitoral ouviu 1.140 pessoas presencialmente entre os dias 9 e 12 de julho. O índice de confiança é de 95%.



