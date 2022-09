Paulo Vital quer Apucarana forte “na primeira divisão” da política

Da Redação

Advogado Paulo Vital e vice-prefeito de Apucarana

O advogado Paulo Vital, vice-prefeito de Apucarana, avalia que as eleições de 2022 são o marco histórico para colocar a cidade no que ele chama de “primeira divisão” da cena política, com deputado federal e deputado estadual da própria terra. “Se todos remarmos juntos, na mesma direção, Apucarana vai avançar ainda mais”, diz. Vital falou à Tribuna e TNonline na série de entrevistas com candidatos da cidade e região. Veja a entrevista completa ao final desse texto.

Vital explica que sua candidatura não é um projeto pessoal, mas resultado de um processo de amadurecimento de um projeto político da cidade, com o grupo liderado pelo prefeito Júnior da Femac, pelo ex-prefeito e ex-secretário de Estado da Saúde, Beto Preto, e com apoio pessoal do governador Ratinho Júnior, todos do PSD.

“Tenho muito orgulho de estar participando desse processo político, que trabalha pelo fortalecimento da representação de nossa cidade na Assembleia Legislativa e na Câmara Federal”, afirma Vital, filho da Barra Funda, como ele mesmo se denomina, em referência a um dos bairros históricos da cidade, onde ele se criou e abriu escritório de advocacia.

O vice-prefeito explica que na agenda diária que tem mantido durante a campanha, percebe que cada vez mais as pessoas estão convictas da necessidade de a cidade ter deputados próprios, em Brasília e em Curitiba. “Nossa gente quer isso e é a prioridade de nosso grupo político. Apucarana só elegeu três deputados federais até hoje. O último foi há mais de 30 anos. Vamos mudar isso nessas eleições e teremos representantes daqui na Câmara Federal e na Assembleia do estado”, afirma.

Vital lembra que oito dos 11 vereadores da cidade estão apoiando as candidaturas dele e de Beto Preto a federal, candidaturas de consenso no grupo. “Temos o apoio do Bertoli (Luiz), que era pré-candidato a deputado estadual e abriu mão para apoiar um projeto que é pela cidade”, assinala.

“Vamos votar em gente daqui, mas com chance real de eleição. Gente que não está candidato hoje pensando apenas nas eleições futuras em cima de projetos pessoais. Se todos remarmos juntos, na mesma direção, nossa cidade avança ainda mais rápido e melhor” continua após publicidade . - Paulo Vital, candidato

Paulo Vital, que foi procurador jurídico do município durante a gestão de Beto Preto e vice-prefeito na gestão de Júnior da Femac, diz que Apucarana tem projetos locais que podem ser replicados em outras cidades, como os de economia solidária, o feira verde, passe de gestantes, entre outros.

Na área de desenvolvimento econômico, Vital destaca que Apucarana atraiu próximo de R$ 400 milhões em investimentos privados nos últimos 3 anos e deve atrair ainda mais empreendimentos externos, além dos investimentos que as empresas locais estão realizando e planejando, justamente por conta dos indicadores locais. “Temos o menor índice de desemprego de nossa história, com milhares de vagas abertas, atraindo trabalhadores da cidade e região. Temos programas, como o de formação de mão de obra, além de investimentos em estrutura, como o Parque da Juruba que está avançando, com diversas empresas novas que vão iniciar atividades lá”, cita. Assista: null - Vídeo por: Reprodução

CONHEÇA O CANDIDATO: PAULO SERGIO VITAL

DATA DE NASCIMENTO -05/10/1974

GÊNERO - Masculino

COR / RAÇA - Branca

ESTADO CIVIL - Casado

NATURALIDADE - Apucarana

GRAU DE INSTRUÇÃO - Superior completo

OCUPAÇÃO - Advogado

PARTIDO ISOLADO - PSD

ELEIÇÕES ANTERIORES

Ano Cargo Estado Partido

2022 Deputado Estadual PARANÁ PSD Concorrendo

2020 Vice-prefeito APUCARANA PROS Eleito

(Dados do TSE)

