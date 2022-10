Paulo Vital diz estar preparado para ser Deputado Estadual

Da Redação

vice-prefeito de Apucarana e candidato a deputado estadual

O vice-prefeito de Apucarana e candidato a deputado estadual, Paulo Vital (PSD), fez ontem uma avaliação bastante positiva da sua campanha eleitoral. “Foi uma campanha curta, mas muito intensa, onde utilizamos todos meios possíveis para ir ao encontro dos eleitores, seja em reuniões nas casas, nas empresas, nas caminhadas e ainda por meio da imprensa e das redes sociais”, comentou Vital.

Ele disse que agora restam poucas horas para a eleição. E que, neste momento, manifesta de coração a sua gratidão a todas as famílias que o receberam em suas casas, aos empresários e trabalhadores com quem conversou nas empresas e, enfim, a todos os apucaranenses que lhe deram atenção nessa campanha.

“Aproveito ainda para reforçar novamente o momento histórico de Apucarana que, depois de décadas, tem a oportunidade de eleger um deputado estadual e um federal, com Paulo Vital e Beto Preto, respectivamente. Nossa cidade não pode deixar de lutar e acreditar nessa força política para nos representar e garantir muitas conquistas, incluindo recursos, obras e programas” - Paulo Vital, candidato - Paulo Vital, candidato

Nos últimos dias, o candidato a deputado estadual por Apucarana e região recebeu duas manifestações de apoio especiais. Uma do Governador do Paraná, Ratinho Junior (PSD), e outra do apresentador de televisão Ratinho, que recomendaram voto em Vital, para que seja o deputado estadual de Apucarana e região.

“Me sinto bem preparado para representar Apucarana e região em Curitiba, na Assembleia Legislativa do Estado. Atuei como procurador geral do Município por oito anos e agora participo diretamente da gestão capitaneada pelo prefeito Junior da Femac, como vice-prefeito”, conclui Paulo Vital.

