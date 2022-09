Paulo Vital defende força política para Apucarana e região

Da Redação

“Nossa campanha está numa fase crescente nesta reta final. Estamos muito contentes com a receptividade e as novas adesões no dia a dia da nossa caminhada, sempre ao lado do prefeito Junior da Femac e do ex-secretário de Saúde do Paraná, Beto Preto, que é candidato a deputado federal”. A avaliação foi feita nesta sexta-feira pelo vice-prefeito de Apucarana e candidato a deputado estadual pelo Partido Social Democrático (PSD), Paulo Vital.

Nesta sexta-feira, logo após mais uma reunião numa fábrica de confecções de Apucarana, ele fez à imprensa e aos apoiadores uma avaliação de sua caminhada eleitoral.

“Nossa campanha acontece desta forma, com visitas a empresas, caminhadas nos bairros, reuniões nas casas de amigos e lideranças. A conversa é olho no olho, com um diálogo franco e sincero sobre a oportunidade única que Apucarana tem neste momento de eleger deputados alinhados com o governador Carlos Massa Ratinho Junior e o prefeito Junior da Femac”, argumenta Paulo Vital.

Ele lembra que há mais de 30 anos Apucarana não elege um deputado federal e agora tem chances sólidas de garantir Beto Preto (PSD) na Câmara Federal. “Apucarana também precisa de mais força política em Curitiba, na Assembleia Legislativa e junto ao governo do Estado e eu me coloquei à disposição para exercer essa função”, assinala Paulo Vital, acrescentando que, é muito importante que os apucaranenses votem em candidatos alinhados com o governador Ratinho Junior e o prefeito Junior da Femac.

Como exemplo prático da relevância de um deputado estadual para Apucarana, Paulo Vital cita que a prefeitura conseguiu recursos e iniciou as obras da duplicação e urbanização de trecho urbano da BR-376, na saída para Curitiba, do Estádio Olímpio Barreto até o viaduto do Contorno Sul. “Com mais força política na Capital, podemos trabalhar para obter recursos visando a duplicação e mais ciclovias nas entradas de Apucarana para quem vem de Londrina e de Maringá”, explica Vital.

O candidato, que é o atual vice-prefeito de Apucarana, exerceu a função de advogado geral do Município durante os dois mandatos do ex-prefeito Beto Preto. E agora, com Junior da Femac, trabalha no dia a dia como um chefe de gabinete, atendendo várias demandas e atuando como conselheiro direto do prefeito.

Vital diz que sua campanha é feita sem críticas ou embates com adversários. “Nosso foco são os projetos e bandeiras, incluindo a ampliação dos programas que deram certo e que são referência para o Paraná como, por exemplo, a nossa educação, que foi considerada a melhor do Brasil no Prêmio Band Cidades Excelentes e que acaba de – pela segunda vez consecutiva -, conquistar a melhor nota do IDEB no Paraná”, comenta.

União do grupo político dá ânimo à campanha

O candidato do PSD, Paulo Vital, pondera que, ao lado de Beto Preto, tem o apoio de oito dos onze vereadores do Município. “Isso demonstra a união do nosso grupo político, que é referendado pelo saldo positivo de obras, programas e ações administrativas sob a liderança de Beto Preto e Junior da Femac”, avalia.

Paulo Vital conclui reafirmando que está muito confiante com a receptividade que vem obtendo no encontro com os eleitores. “Participo de todo o trabalho de gestão, desde o início com o Beto Preto e agora com o Junior da Femac, e tenho convicção de que a cidade avançou e que muito mais pode ser feito em favor de Apucarana e sua gente”, assinala o candidato a deputado estadual.

