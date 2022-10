Paulo Vital agradece votação: "Considero o resultado muito positivo"

Da Redação

Paulo Vital afirmou que "é muito cedo" para falar da disputa municipal de 2024

Em entrevista ao Jornal da Tribuna nesta terça-feira (4), o vice-prefeito de Apucarana, Paulo Vital (PSD), agradeceu os votos recebidos como deputado estadual no último domingo (2). Ele ficou na sétima suplência do partido, com 14.410 votos, sendo 12.981 obtidos em Apucarana.

“O momento é de agradecer a confiança. Foram pouco mais de 40 dias de campanha. Trabalhamos em um ritmo acelerado, das 7 da manhã às 10 da noite. Quero agradecer à população que nos recebeu em suas casas e aos empresários que abriram as portas das empresas para que conversássemos com os trabalhadores”, afirmou em entrevista à jornalista Silvia Vilarinho.

Ele afirma que a campanha de 2022 foi a primeira que participou na linha de frente, apesar da candidatura a vice-prefeito em 2020 ao lado de Junior da Femac (PSD). “Considero o resultado muito positivo. Fiquei feliz com a votação. Não é fácil, porque a gente fez uma campanha franciscana, sem agência de marketing, com nossas fotos feitas por celular”, exemplifica.

Apesar de não se eleger, Paulo Vital assinala que a população apucaranense entendeu a mensagem de que Apucarana precisava de representantes. “Tivemos êxito com a vitória do Beto Preto para deputado federal. Foi o mais votado do PSD no Brasil e o quarto no Paraná. Além disso, o governador Ratinho Junior teve uma votação expressiva na cidade”, acrescenta.

Ele agradece também ao prefeito Junior da Femac, ao deputado eleito Beto Preto e aos vereadores do grupo pelo suporte. Para 2024, quando ocorrem as eleições municipais, Paulo Vital afirma que é “muito cedo” para qualquer projeção.

“Nunca foi a intenção usar essa eleição como trampolim para outra. A minha candidatura foi um pedido do governador (Ratinho Junior), que considerava importante o PSD ter um nome local até para aproveitar a força do Beto Preto” - Paulo Vital, Vice-prefeito de Apucarana - Paulo Vital, Vice-prefeito de Apucarana

Por outro lado, o vice-prefeito afirma que "faz parte do grupo" que tem como líder Beto Preto e uma segunda liderança Junior da Femac. "O importante agora é continuar trabalhando pela cidade e, em 2024, ocorrerá uma definição". Segundo o vice-prefeito, o município tem agora a ganhar com a reeleição de Ratinho Junior e também com a presença de Beto Preto no Congresso.







