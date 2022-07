Partidos realizam convenções para oficializar candidatos; entenda

Da Redação

Os Partidos políticos no Paraná realizam nesta semana diversas convenções para oficializar as candidaturas que disputarão as eleições deste ano. O calendário eleitoral permite a realização das convenções de 20 de julho a 5 de agosto.

A oficialização das candidaturas depende ainda de protocolo das atas das convenções na justiça eleitoral. Confira os partidos com convenções marcada para esta semana:

Segunda-feira (25)

Movimento Democrático Brasileiro (MDB)

Sexta-feira (29)

Solidariedade (SD)Partido Comunista Brasileiro (PCB)

Sábado (30)

Partido da Mobilização Nacional (PMN)

Partido Socialista dos Trabalhadores Unificado (PSTU)

Partido Democrático Trabalhista (PDT);

Partido Socialismo e Liberdade (Psol) e Rede Sustentabilidade (Rede);

Podemos Republicanos Partido Social Democrático (PSD) e Partido Trabalhista Brasileiro (PTB)

Partido Republicano da Ordem Social (Pros)

Patriota

Domingo (31)

Partido da Mulher Brasileira (PMB)

