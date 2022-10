Partidos definem nesta terça-feira quem apoiarão no 2º turno

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

O segundo turno acontece no dia 30 de outubro

O Partido Democrático Trabalhista (PDT), Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB) e Cidadania irão definir nesta terça-feira (04) quem irão apoiar no segundo turno para presidente da República.

continua após publicidade .

A disputa pela Presidência ocorre no dia 30 de outubro, e o embate conta com os candidatos Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Jair Bolsonaro (PL). Ambos receberam 91,6% dos votos no primeiro turno.

Leia mais: Lula e Jair Bolsonaro disputarão segundo turno nas eleições 2022

continua após publicidade .

De acordo com as informações do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), até as 7h30 desta terça, com 99,9% das urnas apuradas, o petista havia recebido 57,2 milhões de votos (48,4%), e Bolsonaro, 51,07 milhões de votos (43,2%).

Durante o primeiro turno, a candidata apoiada pelos partidos PSDB e Cidadania foi Simone Tebet (MDB), que disputou o cargo pela primeira vez e obteve 4,9 milhões de votos (4,1%). Simone foi a terceira mais votada para a Presidência do Brasil nas eleições 2022.

No domingo (2), assim que foi confirmado o segundo turno entre Lula e Bolsonaro, Tebet fez um pronunciamento no qual não informou quem iria apoiar, mas disse que a decisão já estava tomada e que ela ficará "ao lado do povo".



continua após publicidade .

Já o PDT teve o ex-governador do Ceará Ciro Gomes como candidato a presidente. Ciro recebeu 3,5 milhões de votos (3%) e, durante a disputa, disse que "qualquer imbecil" sabe as diferenças entre Lula e Bolsonaro, mas criticou os dois candidatos com frequência, afirmando que os dois buscariam implementar o mesmo modelo econômico.

Com informações do g1.

Siga o TNOnline no Google News