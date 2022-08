Paraná terá as eleições mais disputadas da história para deputado

Da Redação

A lista de candidatos no TSE mostra disputa acirrada de deputados federais e estaduais no Paraná

Encerrados os prazos de inscrição, os números do Tribunal Superior Eleitoral revelam que as eleições de 2022 serão as mais disputadas da história em número de candidatos a deputado federal e a estadual. Nada menos do que 626 nomes estão na disputa a uma vaga na Câmara Federal, uma alta de 39,1% em relação aos 450 candidatos de 2018. Já para uma cadeira na Assembleia Legislativa do Estado, 872 candidatos pediram registro, número 13,6% maior que a lista de candidatos de 2018, que teve 767 candidatos e também acima do recorde anterior, que era da eleição de 2014, com 847 nomes.

Dos 30 deputados federais eleitos pelo Paraná em 2018, 23 vão à reeleição. Já dos 54 deputados estaduais, nada menos do que 43 tentam um novo mandato na Assembleia Legislativa do Estado.

Curiosamente, o número de diretórios de partidos legalizados no TSE é menor para as eleições de 2022. Segundo o TSE, o Paraná tem 31 diretórios estaduais e 3.295 diretórios municipais aptos para as eleições de 2022. Os números são menores que os registrados para as eleições de 2018, quando o Paraná tinha 36 diretórios estaduais e nada menos do que 5.080 diretórios municipais.

Em todo o país, serão 10.269 candidatos a deputado federal, número 10,2% maior que nas eleições de 2018, que teve 8.588 candidatos. Para deputado estadual, 16,232 candidatos em todo o país nesse ano, número menor que o registrado em 2018, quando foram 17.941 candidatos (-9,35%).

Ao todo, o Paraná tem 1546 candidatos. São 9 candidatos ao governo, 9 vices, 10 candidatos ao Senado, mais 20 suplentes, 626 candidatos a deputado estadual e 872 candidatos a deputado federal.

Ao Senado, o estado também tem uma disputa bastante acirrada. Se em 2018, era duas vagas em disputa, com 16 candidatos (34 suplentes), para 2022 são 10 candidatos na disputa (20 suplentes), mas uma única vaga. Álvaro Dias é o único entre os candidatos que tenta a reeleição.

CANDIDATOS AO GOVERNO DO PARANÁ

ADRIANO TEIXEIRA (VICE CRISTIANO KUSBICK POLL) 29 PCO

CARLOS MASSA RATINHO JUNIOR (VICE DARCI PIANA) 55 PSD

RICARDO CRACHINESKI GOMYDE (VICE ELIZA FERREIRA) 12 PDT

JONI CORREIA (VICE GLEDSON REGNIER ZAWADZKI) 27 DC

PROFESSORA ANGELA (VICE SERGIO NAKATANI) 50 FEDERAÇÃO PSOL/REDE

PROFESSOR IVAN (VICE PHILL NATAL) 16 PSTU

ROBERTO REQUIÃO (VICE JORGE MIGUEL SAMEK) 13 FEDERAÇÃO PT/PC DO B/PV

SOLANGE FERREIRA BUENO (VICE OSNI MINOTTO) 33 PMN

VIVI MOTTA (VICE DIEGO VALDEZ) 21 PCB

CANDIDATOS AO SENADO PELO PARANÁ

ALINE SLEUTJES 900 PROS

ALVARO DIAS 190 PODE COLIGAÇÃO POR AMOR AO PARANÁ

ENEIDA DESIREE SALGADO 123 PDT

CARLOS EDUARDO SABOIA GOMES 337 PMN

LAERSON MATIAS 500 PSOL FEDERAÇÃO PSOL/REDE

ORLANDO PESSUTI 155 MDB

PAULO MARTINS 222 PL

ROBERTO FRANÇA DA SILVA JUNIOR 290 PCO

ROSANE FERREIRA 433 PV FEDERAÇÃO PT/PC DO B/PV

SERGIO MORO 444 UNIÃO

