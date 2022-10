Paraná: Ratinho Junior manifesta apoio a Bolsonaro no segundo turno

Da Redação

O segundo turno acontece no dia 30 de outubro

O governador do Paraná, Ratinho Junior (PSB), manifestou apoio ao atual presidente da República e candidato à reeleição, Jair Bolsonaro (PL), nesta quarta-feira (5). Ratinho, que foi reeleito governador do Estado no primeiro turno das eleições 2022, realizou um pronunciamento no Palácio da Alvorada, em Brasília, onde alegou que estará ao lado do candidato na campanha no segundo turno, que ocorre no dia 30 de outubro.

O governador disse que se empenhará em pedir votos para Bolsonaro no Paraná. Além disso, planeja realizar ao menos duas agendas com Bolsonaro no Estado. Uma delas seria um "grande evento" com a participação de lideranças evangélicas e católicas.

"Fizemos contatos com lideranças religiosas, tanto do campo evangélico quanto do campo católico, ontem mesmo... Para justamente fazer um grande evento [com pessoas] que entendem, né, que o governo do presidente Bolsonaro é esse governo que defende a família e os valores cristãos."

Também há expectativa de promover atividades de campanha junto a produtores rurais do Paraná que são entusiastas do bolsonarismo, segundo explicou Ratinho Júnior.

Com informações do UOL.

