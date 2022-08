Paraná Pesquisas: Lula tem 41,7%, e Bolsonaro, 37%; veja

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Os votos brancos e nulos totalizam 6%

Levantamento divulgado pelo Instituto Paraná Pesquisas nesta quarta-feira (24/8) mostra que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) se mantém na liderança da disputa pelo Palácio do Planalto nas eleições de outubro, com 41,7% das intenções de voto. Atual presidente da República, Jair Bolsonaro (PL) está na segunda posição, com 37% das intenções.

continua após publicidade .

Ciro Gomes (PDT) continua na terceira posição, com 7,3% dos votos. Candidata pelo MDB, Simone Tebet aparece com 2,7% da preferência, em quarto lugar. Os demais presidenciáveis não alcançaram 1% das intenções de voto. Outros 4,1% dos eleitores declararam não saber ou não responderam. Os votos brancos e nulos totalizam 6%.

Na pesquisa realizada pela instituição no começo de agosto, Lula tinha 41,1% das intenções, e Bolsonaro, 35,6%. A variação dos candidatos não ultrapassou a margem de erro. A análise corresponde ao cenário estimulado, ou seja, quando o entrevistador apresenta os presidenciáveis ao eleitor.

continua após publicidade .

A pesquisa ouviu 2.020 pessoas, de 162 municípios brasileiros, no período entre 19 e 23 de agosto de 2022. A margem de erro é de 2,2 pontos percentuais, para mais ou para menos. O levantamento está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o protocolo BR-03138/2022.

Pesquisa espontânea

Na pesquisa espontânea, quando os nomes dos candidatos não são apresentados aos entrevistados, Lula também está na frente, com 30% das intenções de voto. Bolsonaro tem 26,5%.

Em comparação com a pesquisa espontânea de agosto, o petista tinha 30,5% das intenções, e o candidato do PL, 26,9%. Com o novo resultado, a variação dos presidenciáveis também não ultrapassou a margem de erro.

No total, 33,3% dos entrevistados não sabem ou não responderam, enquanto 5,9% votariam nulo ou branco.

Siga o TNOnline no Google News