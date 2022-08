Pagan diz que Arapongas tem condições de eleger dois deputados

Da Redação

vereador Aroldo Cesar Pagan (Podemos)

O vereador Aroldo Cesar Pagan (Podemos), que está no terceiro mandato consecutivo, em Arapongas, está em plena campanha na disputa por uma vaga na Assembleia Legislativa do Estado. Segundo ele, ao contrário de quem diga que sua candidatura pode dividir votos na cidade, sua candidatura abre a possibilidade de que a cidade tenha dois deputados eleitos nesse ano, quebrando um ciclo de quase 30 anos sem deputados locais. “Temos um colégio eleitoral de 80 mil votos. Mais do que suficiente para eleger duas pessoas. Então, nosso momento é justamente o de ampliar nossa representação política, eleger projetos que estejam comprometidos com as demandas de nossa sociedade”, afirma o vereador, na série de entrevistas que o TNonline faz com os candidatos de toda a região. Veja a entrevista completa ao final desse texto.

“Temos, em toda essa região polarizada por Maringá e Londrina, um eixo com dois milhões de habitantes. Há votos para todos os candidatos. Em Arapongas, temos um eleitorado que, bem informado, é capaz de eleger dois deputados”, afirma - Aroldo Cesar Pagan, vereador e candidato - Aroldo Cesar Pagan, vereador e candidato

O vereador lembra que na última eleição a deputado, aproximadamente 200 candidatos receberam votos na cidade. “Isso é normal. Mas, para a cidade, politicamente, é ruim. Faço comparação com Apucarana, nos últimos 4 anos, que elegeu dois deputados. Arapongas não elegeu nenhum. Um prejuízo para sua representatividade”, afirma, lembrando que o atual deputado Pedro Paulo Bazana assumiu a vaga quando um deputado eleito perdeu o mandato.



“Se a população entender importância de ter alguém daqui, com um olhar municipalista, temos grande chance de ter mais representatividade. Teremos os eleitos de Apucarana e também dois em Arapongas, deputados para defenderem a região na Assembleia e na Câmara Federal. “Nada contra um ou outro candidato. Mas temos que pensar e amadurecer a ideia de conhecer as candidaturas locais, sempre mais comprometidas com as demandas locais e regionais”, comenta.

Pagan explica que sua candidatura vem sendo trabalhada em quase 50 municípios, cidades onde ele esteve e iniciou contatos ainda quando era diretor de trânsito em Arapongas e ministrou cursos. Também formado em educação física e concluindo curso de Direito, Pagan afirma que há tempos vem se preparando, inclusive cursando especializações em gestão pública e gestão e planejamento de trânsito. Ele explica que esportes, gestão de trânsito e segurança pública são suas prioridades nas propostas para um mandato de deputado estadual.

VEJA A ENTREVISTA COMPLETA COM AROLDO PAGAN:

null - Vídeo por: Reprodução





CONHEÇA O CANDIDATO

AROLDO CÉSAR PAGAN

DATA DE NASCIMENTO - 10/10/1974

GÊNERO - Masculino

COR / RAÇA - Branca

ESTADO CIVIL - Casado

NATURALIDADE - Arapongas

GRAU DE INSTRUÇÃO - Superior completo

OCUPAÇÃO - Vereador

PARTIDO ISOLADO - Podemos

ELEIÇÕES ANTERIORES

Ano Cargo Estado Partido

2022 Deputado Estadual PARANÁ PODE Concorrendo

2020 Vereador ARAPONGAS PODE Eleito por QP

2016 Vereador ARAPONGAS PHS Eleito por média

2012 Vereador ARAPONGAS PHS Eleito por QP

(Dados Do TSE)



