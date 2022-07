Número de eleitores jovens cresce em Apucarana e Arapongas; entenda

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Vale lembrar que a posse do título de eleitor é obrigatória somente a partir dos 18 anos de idade, porém a partir dos 16 anos ele já pode votar caso assim queira

Dados oficiais divulgados pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) revelam que o número de eleitores jovens na faixa etária de 16 e 17 anos teve um aumento neste ano de 51,13% no País em relação às eleições presidenciais de 2018. Para o pleito de outubro de 2022, estão aptos a votar nesta faixa etária 2.116.781 eleitores, enquanto em 2018 eram 1.400.617.

continua após publicidade .

Em Apucarana, o número de eleitores de 16 e 17 anos também teve um crescimento impressionante nesta faixa etária, subindo em torno de 44,5%. Em 2018, esses eleitores aptos a votar eram 575, enquanto hoje somam 831.

Já em Arapongas, o número de eleitores nesta faixa etária subiu apenas 11% em 2022, em comparação com 2018. Naquela eleição presidencial, esses jovens somavam 650, enquanto neste ano são 722.

continua após publicidade .

Nas eleições deste ano, o maior número de eleitores aptos a votar, tanto em Apucarana como em Arapongas, continua sendo a categoria na faixa etária de 45 a 59 anos. Em Apucarana, eles são 24.624, representando 26,02% do eleitorado, que hoje é de 94.621 votantes. Em Arapongas, eles são 22.486, ou seja, 27,19% do eleitorado apto a votar no pleito do outubro deste ano, que é de 82.690.

CAMPANHAS

Em relação ao eleitorado jovem de 16 e 17 anos, o TSE credita o aumento no número de eleitores no País às campanhas eleitorais de incentivo promovidas pelo órgão no decorrer deste e dos últimos anos, em especial nos meses que antecederam o prazo final para tiragem do primeiro título de eleitor, que encerrou no dia 4 de maio de 2022.

continua após publicidade .

De acordo com o TSE, essa mobilização nacional contou com a parceria de diversos influenciadores digitais, organizações da sociedade civil e instituições públicas e privadas. Todos trabalharam em conjunto com a Justiça Eleitoral para conscientizar a juventude sobre a importância de tirar o título de eleitor.

Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o Brasil possui hoje em torno de 6 milhões de pessoas com idade entre 16 e 17 anos. Apesar do crescimento de habilitados para as eleições deste ano, o número de adolescentes que tiraram o primeiro título ao longo das últimas eleições representa apenas 13,6% deles.

Vale lembrar que a posse do título de eleitor é obrigatória somente a partir dos 18 anos de idade, porém a partir dos 16 anos ele já pode votar caso assim queira.

Siga o TNOnline no Google News