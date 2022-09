Nenhum partido acompanhou lacração das urnas em Apucarana

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Fórum Eleitoral de Apucarana preparou 339 urnas para votação deste domingo (2)

Apesar das inúmeras críticas às urnas eletrônicas, principalmente nas redes sociais, nenhum partido político enviou representantes para acompanhar a Cerimônia de Carga e Lacração das máquinas que serão utilizadas nas eleições deste domingo (2) no Fórum Eleitoral de Apucarana. O evento foi realizado entre segunda (19) e sexta-feira (23) da semana passada.

continua após publicidade .

A chefe do cartório eleitoral, Andrea Silva Milanin, explica que a solenidade era pública e, mesmo assim, não houve participação de populares ou delegados de partidos. Na Comarca de Apucarana, que compreende também os municípios de Cambira e Novo Itacolomi, a Justiça Eleitoral preparou 339 urnas para 306 seções, incluindo 33 equipamentos reservas. São 94.621 eleitores aptos a votar em Apucarana, 6.156 em Cambira e 2.798 em Novo Itacolomi.

LEIA MAIS: PR proíbe venda e consumo de bebidas alcoólicas entre 8h e 18h de domingo

continua após publicidade .

“Por conta do clima político, nós esperávamos a presença de representantes de partidos, mas não veio ninguém”, afirma Andrea. Ela observa que essa prática é comum a outras eleições.

“Em 2018, houve também questionamentos ao sistema eletrônico e tampouco houve acompanhamento da lacração das urnas” - Andrea Silva Milanin, chefe do cartório eleitoral de Apucarana - Andrea Silva Milanin, chefe do cartório eleitoral de Apucarana

continua após publicidade .

Até mesmo na auditoria comandada pelo juiz da 28ª Zona Eleitoral, Rogério Tragibo de Campos, com a presença do promotor público eleitoral, Eduardo Cabrini, não houve presença externa, mesmo com a publicidade dada para o evento.



As urnas eletrônicas foram implantadas no Brasil em 1996 e começaram a ser utilizadas dois anos depois – em 1998 – nas cidades com mais de 40.500 eleitores cadastrados, o que incluiu Apucarana e Arapongas na região. Andrea lembra que a cada eleição a segurança das urnas é discutida por um ou outro candidato. No entanto, segundo ela, até agora o maior debate havia ocorrido na eleição presidencial de 2018.

Segundo a chefe do cartório eleitoral de Apucarana, não há motivos para preocupação. “A urna não é ligada à internet e não tem como ser invadida, por exemplo" assinala Andrea. Ela destaca as inúmeras ações do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná (TRE-PR) para demonstrar a transparência do sistema, que incluiu a realização de Encontros Regionais de Combate à Desinformação e Fomento à Inteligência e à Segurança do Processo Eleitoral e das Urnas Eletrônicas (Enconsegue). Nesses eventos, técnicos de informática do TRE-PR foram até as comarcas para apresentar as camadas de segurança das urnas.

continua após publicidade .

Andrea cita ainda a transmissão na íntegra do teste de Integridade das urnas eletrônicas no domingo (2), anunciada pelo TRE-PR. Será a primeira vez que esse trabalho estará disponível para qualquer pessoa interessada e poderá ser acompanhado ao vivo pelo YouTube. Serão cerca de 30 horas de gravação, inclusive durante a madrugada, sem interrupções.

ARAPONGAS

Em Arapongas, segundo a chefe do cartório eleitoral Mariângela Souza Melo, apenas um representante do PROS acompanhou a Cerimônia de Carga e Lacração das urnas eletrônicas, também realizada na semana passada. A Comarca, que atende ainda Sabáudia, conta com 256 seções e tem 276 urnas carregadas e lacradas para a votação deste domingo (2). São 20 equipamentos extras para uso em eventual emergência.

continua após publicidade .

São 82.690 eleitores aptos a votar em Arapongas e 6.064 em Sabáudia. "As pessoas precisam se informar e participar mais do processo eleitoral. Infelizmente, a maioria das denúncias não tem nenhum sentido e são infundadas", afirma Mariângela.

Urnas na região

Comarca de Apucarana

339 urnas para 306 seções – 33 máquinas extras

continua após publicidade .

Comarca de Arapongas



276 urnas para 256 seções – 20 máquinas extras

Principal novidade

continua após publicidade .

Pela primeira vez, a urna eletrônica liberará a confirmação do voto (no botão verde “Confirma”) após um segundo do preenchimento completo dos números do candidato para cada cargo. Assim, o eleitor poderá conferir se o voto digitado está correto

Modelo

Comarcas de Apucarana e Arapongas vão usar o modelo 2015, as mesmas das últimas eleições. A urna 2020, com design mais moderno, vai estrear apenas em 40% dos municípios do país em 2022

Características de segurança

- As urnas eletrônicas não se conectam a nenhum tipo de rede, internet ou bluetooth;

- Usam o que há de mais moderno em termos de criptografia, assinatura e resumo digitais, garantindo que somente o sistema e programas desenvolvidos pelo TSE e certificados pela Justiça Eleitoral (JE) sejam executados nos equipamentos;

- Garantem a possibilidade de auditoria das urnas, antes, durante e após a votação, pelos partidos e instituições fiscalizadoras que integram a Comissão de Transparência das Eleições (CTE) e pela sociedade em geral;

Fonte: TSE

Siga o TNOnline no Google News