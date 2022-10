Nas redes, Bolsonaro comemora eleição de aliados; saiba mais

Iander Porcella (via Agência Estado)

Presidente da República, Jair Bolsonaro (PL)

O presidente da República, Jair Bolsonaro (PL), comemorou nas redes sociais durante a madrugada desta segunda-feira, 3, a eleição de aliados para a Câmara e o Senado. O partido do chefe do Executivo terá as maiores bancadas nas duas Casas a partir de 2023. Ele também voltou a criticar os institutos de pesquisas e disse que no domingo ocorreu a "maior vitória dos patriotas" na história do País. Candidato à reeleição, Bolsonaro disputará o segundo turno com o ex-presidente da República Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

"Contra tudo e contra todos, tivemos no 1° turno de 2022 uma votação mais expressiva do que aquela que tivemos em 2018. Foram quase 2 milhões de votos a mais! Também elegemos as maiores bancadas da Câmara e do Senado, o que era a nossa maior prioridade neste primeiro momento", escreveu o presidente, no Twitter.

No Senado, Bolsonaro conseguiu eleger aliados como Damares Alves (Republicanos-DF), ex-ministra da Mulher, Família e Direitos Humanos; o vice-presidente Hamilton Mourão (Republicanos-RS); Tereza Cristina (PP-MS), ex-ministra da Agricultura; Cleitinho (PSC-MG); Jorge Seif (PL-SC); Rogério Marinho (PL-RN), ex-ministro do Desenvolvimento Regional; Marcos Pontes (PL-SP), ex-ministro da Ciência e Tecnologia; e Magno Malta (PL-ES).

"Elegemos governadores no 1° turno em 8 estados e elegeremos nossos aliados em outros 8 estados neste 2° turno. Esta é a maior vitória dos patriotas na história do Brasil: 60% do território brasileiro será governado por quem defende nossos valores e luta por um país mais livre", emendou o chefe do Executivo.

Bolsonaro voltou a dizer que os institutos de pesquisas saíram "completamente desmoralizados" da eleição. "Erraram todas as previsões e já são os maiores derrotados desta eleição. Vencemos essa mentira e agora vamos vencer a eleição!", escreveu.

Com 99,99% das urnas apuradas, Lula teve 48,43% no primeiro turno, contra 43,20% do candidato à reeleição. A pesquisa Datafolha divulgada na véspera da eleição apontava o petista com 50% e o Bolsonaro com 36%. O levantamento do Ipec, por sua vez, mostrava o candidato do PT com 51% e o chefe do Executivo com 37%.

"Nossos adversários só se prepararam para uma corrida de 100 metros. Nós estamos prontos para uma maratona. Vamos lutar com confiança e com força cada vez maior, certos de que vamos prevalecer pela pátria, pela família, pela vida, pela liberdade e pela vontade de Deus!", afirmou o presidente.

Bolsonaro disse, ainda, que a eleição definirá a identidade e os valores do País. "Pela graça de Deus, nunca perdi uma eleição e sei que não será agora, quando a liberdade do Brasil inteiro depende de nós, que iremos perder", declarou.

