Mais de 35,9 mil eleitores não compareceram às urnas na região

Índice de abstenção na região chegou a 19,33%

O índice de abstenção do primeiro turno das eleições na região foi de 19,33%. De acordo com informações apuradas pelo TNOnline junto aos dois maiores colégios eleitorais da região, mais de 35,9 mil eleitores não compareceram para votar neste domingo (2).

Só na Comarca de Apucarana, norte do Paraná, a abstenção chegou a 20.521 faltosos, sendo 19,1 mil no município sede, o que corresponde a 20,21% dos 94.621 pessoas aptas a votar.

Em Cambira, município que integra a comarca, foram registradas 1.027 ausências, o que corresponde a 16,7% do total de 6.156 eleitores aptos. Em Novo Itacolomi foram 394 abstenções, 14,1% de um eleitorado formado por 2.798 pessoas. As informações são do Cartório da 28ª Zona Eleitoral.

ARAPONGAS

Conforme informações apuradas junto ao Cartório da 61ª Zona Eleitoral da Comarca de Arapongas, 15.476 pessoas não votaram no primeiro turno das eleições no município. O número corresponde a 18,74% dos 82.597 eleitores aptos a votar. No dia do pleito 67.121 pessoas compareceram nas 239 zonas eleitorais do município. Por um problema no sistema do cartório, não foi possível apurar as abstenções do município de Sabáudia, que faz parte da Comarca de Arapongas.

Os eleitores que não votaram no primeiro turno, neste domingo (2), poderão votar no segundo turno, desde que estejam com o título eleitoral regularizado.

PARANÁ TEM 19,4% DE ABSTENÇÃO

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) informou que o índice de abstenção no primeiro turno das eleições no Paraná foi de 19,48%. Foram 1.650.720 pessoas aptas a votar que deixaram de ir às urnas no estado.

Dos 8.480.435 eleitores aptos a votar no estado do Paraná, compareceram às urnas 6.828.543 eleitores, ou seja, 80,52% do eleitorado. Segundo o TSE, esse foi o maior percentual de abstenção de votos das últimas duas eleições presidenciais.

