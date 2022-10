Lula e Bolsonaro se encontram na sexta-feira em debate na Globo

Da Redação

O debate será transmitido nacionalmente pela TV Globo

O último embate entre os candidatos à Presidência da República antes do segundo turno, que ocorre dia 30 de outubro, acontece na sexta-feira (28), na TV Globo. O debate está previsto para ocorrer por volta das 21h30, logo após a novela "Travessia". Quem irá mediar a conversa entre o candidato pelo Partido dos Trabalhadores (PT), Luiz Inácio Lula da Silva, e pelo Partido Liberal (PL), Jair Bolsonaro, será o jornalista William Bonner.

A emissora informou que o tempo de debate para os candidatos será livre, ou seja, cada um pode administrar seu próprio tempo para perguntas, respostas, réplicas e tréplicas. No entanto, o tempo não pode ser 'poupado' de um bloco para o outro.

No primeiro bloco, por exemplo, cada um dos presidenciáveis receberá o tempo de 15 minutos. Se o candidato usar 1 minuto para fazer a primeira pergunta, terá 14 minutos restantes para fazer a tréplica, novos questionamentos ou responder questões feitas pelo adversário.

O debate com os candidatos contará com quatro blocos, sendo dois com temas livres e outros dois com temas determinados. Entenda:

Primeiro bloco: 30 minutos de debate com tema livre. Cada candidato terá que administrar o tempo de 15 minutos para perguntas, respostas, réplicas e tréplicas;

Segundo bloco: 20 minutos de debate com temas determinados, sendo dividido em duas rodadas de 10 minutos. Cada candidato terá direito a escolher um tema que foi definido pelo Jornalismo da Globo. Neste bloco, os candidatos terão 5 minutos de fala para cada uma das rodadas;

Terceiro bloco: mais 30 minutos de debate com tema livre. Assim como no primeiro bloco, os candidatos terão que administrar o tempo de 15 minutos para perguntas e respostas;

Quarto bloco: mais duas rodadas de 10 minutos com temas definidos, sendo que os candidatos terão 5 minutos de tempo de fala em cada rodada. Neste bloco, os candidatos também terão direito a 1 minuto e 30 segundos cada para considerações finais.

A ordem de quem começará questionando e quem começará respondendo em cada bloco foi definida em sorteio.

Em caso de ausência de um dos candidatos, será realizada uma entrevista de 30 minutos com aquele que comparecer.

Os temas das perguntas serão os mesmos que seriam usados nos blocos de tema determinado e aparecerão no telão.

Com informações do G1.

