Luís Bertoli abre mão de candidatura para apoiar Paulo Vital

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Luís Bertoli e Junior da Femac na Tribuna após reunião

O empresário Luís Bertoli (MDB), de Apucarana, anunciou nesta segunda-feira (1º) que vai retirar sua candidatura a deputado estadual. O nome dele havia sido homologado durante a convenção estadual do partido.

continua após publicidade .

Bertoli decidiu apoiar o vice-prefeito Paulo Vital (PSD) na disputa por uma das vagas à Assembleia Legislativa do Paraná (Alep) em outubro e também fará campanha para o ex-prefeito Beto Preto (PSD), candidato a deputado federal, e para o governador Ratinho Junior (PSD), que tentará a reeleição.

A decisão foi tomada pelo empresário após reunião ainda nesta segunda-feira com o prefeito Junior da Femac (PSD). No encontro, o empresário – que vem de uma família tradicional na política em Apucarana – decidiu abrir mão da disputa para unir esforços com o objetivo de que Apucarana eleja um deputado estadual e um deputado federal nestas eleições.

continua após publicidade .

“O meu nome foi homologado na convenção do MDB, mas o momento é de pensar na cidade e não em ego. Por isso, decidi retirar a minha candidatura e vou apoiar o nome do vice-prefeito Paulo Vital para deputado estadual e também do ex-prefeito e ex-secretário de Saúde, Beto Preto, para deputado federal”, anunciou Luís Bertoli.

Segundo ele, Apucarana precisa ter um representante na Assembleia Legislativa e outro na Câmara Federal. “Eu tinha começado minha pré-campanha, mas faço parte do grupo do prefeito Junior da Femac e do médico Beto Preto e decidi unir forças para que Apucarana eleja representantes na eleição de outubro. Uma cidade como Apucarana, um polo regional, com mais de 130 mil habitantes, precisa de um deputado estadual e um deputado federal. Por isso, decidi trabalhar em conjunto com o meu grupo político para alcançar esse objetivo”, disse o empresário. No âmbito federal, ele afirma que defenderá a reeleição de Jair Bolsonaro (PL).

O prefeito Junior da Femac elogiou a postura de Luís Bertoli. “Agradeço ao Luís por esse gesto, que mostra, de fato, o amor e o carinho que ele tem por Apucarana. É um empresário querido na cidade. Todos sabem o trabalho social e cristão que ele realiza . Abrindo mão de sua candidatura em favor do Paulo Vital e também anunciando apoio a candidatura do Beto Preto e do governador Ratinho Junior, ele reforça a sua condição de importante liderança política de Apucarana”, assinala o prefeito.





Siga o TNOnline no Google News